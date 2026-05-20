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百名運將上街陳情 陳其邁成立計程車諮詢委員會

中央社／ 高雄20日電

百餘名計程車駕駛今天下午聚集在高市府外陳情，要求徹查牌照數量，杜絕車行剝削，並提供休息站等。高雄市長陳其邁承諾，1個月內成立計程車諮詢委員會，將提供適當休息地點。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會今天在高雄市政府四維行政中心外舉辦「運將團結站出來！捍衛生存權！」遊行，號召駕駛開車到周邊繞行爭取權益。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟表示，高雄的車行長期巧立各種名目收取高額費用，這種狀況在台北已陸續改善，高雄駕駛卻仍被車行綁架，盼高雄市交通局徹查牌照數量，讓制度公開透明。

有駕駛表示，在台北已有多處計程車休息站，在高雄卻連在路邊停車都怕被開單，不少人是從屏東、台南到高雄跑車，希望高雄能夠有司機休息的場所，讓司機在適度休息後提供更安全的服務。

民進黨高雄市議員李雅慧今天上午在議會總質詢時，替主辦單位將陳情書遞交給陳其邁。李雅慧指出，現行制度下司機必須取得牌照再靠行，但牌照可展延使用，導致牌照額度集中在少數車行，形成市場轉賣機制，司機在入行前就必須面臨沉重負擔。

陳其邁答詢表示，將在1個月內依照法定程序成立「計程車諮詢委員會」。此外，目前高雄的路邊停車格有在中午時提供計程車司機免費停車用餐休息，這部分時間可以研議再拉長，計程車司機的休息時間並不固定，應該給司機更多彈性；同時將研議找尋適合的地點，讓計程車司機可以好好休息。

牌照數量部分，陳其邁指出，目前高雄計程車掛牌數量是9200個，其實還有空牌額，未來展延也需提報委員會審查，市府將維護駕駛權益，也會要求交通局、勞工局聯合稽查，杜絕剝削。

陳其邁 計程車 高雄

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