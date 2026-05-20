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G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合 5月31日屏東潮州登場

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮公所將於5月31日舉辦「G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合」活動，共144名戰鬥陀螺選手齊聚一較高下。圖／鎮公所提供
屏東縣潮州鎮公所將於5月31日舉辦「G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合」活動，共144名戰鬥陀螺選手齊聚一較高下。圖／鎮公所提供

戰門陀螺現在極夯，屏東縣潮州鎮公所將於5月31日舉辦「G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合」活動，共144名戰鬥陀螺選手齊聚一較高下，另外還有車展、四驅與甩尾遙控車、桌遊童玩與市集等活動，打造大型熱血童玩嘉年華，讓民眾一次玩個夠。

潮州鎮公所5月31日上午11時至下午6時於潮州日式歷史建築文化園區舉辦，這次戰鬥陀螺活動有官方賽與屏東交流賽2種，除了144名選手同場較量，也邀請在地玩具店家帶來古早童玩體驗，還有四驅車競速比賽、甩尾遙控車體驗、桌遊卡牌交流、模型展示與經典汽機車展，以及主題市集等。

鎮公所主任秘書王建元表示，公所近年來舉辦各種適合各年齡層、不同世代的活動，包括車展、潮州藝起來之十校聯展、日台交流音樂會、大潮祭國際團隊演出等，這次舉辦現正熱門的戰鬥陀螺活動，就是希望大小朋友都能在潮州一起玩的開心。

他說，這次活動免費入場，公所也推薦民眾安排一場「潮州一日遊」，上午到建基路老街散步，中午品嘗圓環周邊美食，下午前往園區觀賽與體驗活動，晚上再到潮州車站旁夜市逛街，感受潮州從白天到夜晚的熱鬧魅力。活動資訊可至臉書「潮州日式歷史建築文化園區」或Instagram、threads搜尋「ptchaozhou」。

屏東縣潮州鎮公所將於5月31日舉辦「G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合」活動，共144名戰鬥陀螺選手齊聚一較高下。圖為其他比賽場次。圖／鎮公所提供
屏東縣潮州鎮公所將於5月31日舉辦「G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合」活動，共144名戰鬥陀螺選手齊聚一較高下。圖為其他比賽場次。圖／鎮公所提供

屏東縣潮州鎮公所將於5月31日舉辦「G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合」活動，共144名戰鬥陀螺選手齊聚一較高下。圖為其他比賽場次。圖／鎮公所提供
屏東縣潮州鎮公所將於5月31日舉辦「G3旋風戰之潮強陀螺王－卡牌童玩大集合」活動，共144名戰鬥陀螺選手齊聚一較高下。圖為其他比賽場次。圖／鎮公所提供

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