高雄331對佳偶趕520成婚 陳其邁贈禮象徵一世情

今天是520，高雄各戶政事務所自一早截至下午3時，共有331對（含8對同性伴侶）新人在高雄完成終身大事，市長陳其邁更致贈美濃147米禮盒，象徵「我愛你一世情」。

為見證專屬520浪漫時刻，陳其邁特別致贈今天結婚的新人高雄專屬愛情密碼520147「我愛你一世情」禮盒，以美濃147米祝福新人「開門有飯香、回家有溫暖」，幸福快樂一輩子。各戶政事務所也精心佈置了特色拍照背板與創意活動，讓新人在溫馨歡樂氛圍中，留下人生珍貴紀念。

高雄市政府民政局下午發布新聞稿說明，三民戶政事務所特別推出「就是愛炒飯～愛情大主廚PK賽」，邀請3組新人化身主廚，透過趣味互動關卡，考驗彼此默契與合作精神。獲勝新人頒發「愛情大主廚認證禮」，並轉致贈民政局長閻青智「金鏟子」祝福禮一份，祝福每對新人在高雄這座幸福城市，攜手共築甜蜜未來。

在三民戶政事務所結婚登記的張小姐與周先生，因在飲料店共事而相識相戀。張小姐甜笑說，先生雖不擅長甜言蜜語，但總能在她心情不好時第一個發現並給予安慰。對她而言，幸福不是轟轟烈烈的瞬間，而是平凡日子裡的溫暖陪伴，因此決定相守一生的人「就是他了」。

消防員石先生與任職郵局的葉小姐交往1年半，去年底在沖繩旅遊時，石先生上演浪漫求婚。有趣的是，兩人特地透過AI科技來決定結婚吉日，沒想到科技算出來的幸運日，正是象徵「我愛你」的5月20日。兩人超開心能順利在最喜歡背板前留下幸福回憶，也期盼婚後平安健康、早生貴子。

在新興戶政事務所登記的陳先生和温小姐緣分則始於高中時期。大學交往後，兩人畢業一同前往澳洲打工，女方隨後選擇留在澳洲攻讀學位。陳先生為了抱得美人歸，趁著這次回台前，在澳洲布里斯本機場邀集多位親友團助陣驚喜求婚，成功擄獲女方芳心，並特地選在520這天回台完成終身大事。