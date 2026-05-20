烈嶼幼兒園走讀西方社區 孩子了解風雞、做泥鹹蛋感受家鄉味

風雞是金門縣烈嶼鄉特有的厭勝物（避邪物），也是該地特有的民間信仰，具有鎮風煞、驅邪避災、護宅、保平安的意義。金門縣烈嶼鄉上岐國小附設幼兒園昨前往西方社區，展開一場結合在地文化、生態探索與食農教育的「金門土雞探險趣」走讀活動，孩子們不僅認識烈嶼特有的「風雞」文化，也實際走進雞舍體驗撿雞蛋、製作紅泥鹹蛋，最後再品嚐熱騰騰的土雞麵線與特色點心，在歡笑聲中完成一場深具家鄉味的學習之旅。

活動由西方社區發展協會總幹事陳家揚帶領，學童們首先圍繞社區守護象徵「風雞」，聆聽其在聚落中驅邪避凶、鎮風護村的文化故事，接著穿梭閩南古厝與社區巷弄，感受西方聚落的人文風貌。

隨後，一行人走進在地雞舍，在工作人員安全指導下，近距離觀察金門土雞的飼養環境與生活習性；孩子們小心翼翼地親手撿拾雞蛋，透過實際體驗理解食物得來不易，也對「從產地到餐桌」有了更直接的感受。

現場也安排「紅泥鹹蛋DIY」及紙模蛋彩繪活動，讓孩子們動手將雞蛋裹上紅泥，體驗傳統保存食材的智慧，同時發揮創意進行彩繪創作；孩子們專注投入，現場不時傳出陣陣笑聲。

活動尾聲，家長與社區居民端出充滿金門特色的料理款待師生，包括熱騰騰的土雞麵線，以及由合成糕餅店協助製作的燒餅蛋塔；天氣炎熱，嘉年華冰菓室也準備仙草與芋頭剉冰，讓孩子們吃得津津有味。

上岐國小校長梁新賢表示，這次活動不只是一次戶外教學，更是一場結合文化、生活與情感的學習旅程；孩子們透過觀察、操作與品嚐，在過程中學習珍惜食物、認識家鄉，也感受到社區長輩濃厚的人情味，為童年留下難忘回憶。

金門縣烈嶼鄉上岐國小附設幼兒園昨展開一場「金門土雞探險趣」走讀活動，家長與社區居民端出充滿金門特色的料理款待師生，包括熱騰騰的土雞麵線、燒餅蛋塔與嘉年華冰菓室也準備仙草與芋頭剉冰，讓孩子們吃得津津有味。圖／民眾提供

金門縣烈嶼鄉上岐國小附設幼兒園昨前往西方社區，展開一場「金門土雞探險趣」走讀活動，現場也安排「紅泥鹹蛋DIY」，讓孩子們動手將雞蛋裹上紅泥。圖／民眾提供