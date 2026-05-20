金門陳顯古墓遭盜挖修舊如舊今完工 陳福海：強化古蹟保護

金門縣定古蹟「陳顯墓」在今年4月初遭人挖掘破壞，因墓體受損情況嚴重，引發地方震驚與高度關注。金門縣文化局隨即啟動緊急搶修機制，委由具有古蹟古墓修繕經驗的在地團隊嘉錦營造有限公司辦理修復工程，歷經10餘天施工後，已於5月1日順利完工，並於今天上午舉行謝土儀式，象徵階段性修復工作圓滿完成。

謝土儀式由金湖鎮夏興村陳氏宗親會主辦，包括縣長陳福海、文化局長陳榮昌、文資科長顧孝偉與、地方民代、陳氏宗親、文資修復團隊及地方鄉親均到場參與，共同見證修復成果，也祈求古蹟長久保存、地方平安。

金門縣長陳福海表示，陳顯墓不僅是金門重要文化資產，更承載地方宗族歷史與文化情感，遭不法人士破壞後，縣府除責成警方全力偵辦，也第一時間要求文化局啟動緊急防護與搶修作業，希望以最快速度避免古蹟持續受損。

他指出，在金門地檢署指揮及警方專案小組積極追查下，案件已迅速偵破，展現檢警維護文化資產與地方治安的決心；至於修復工程，文化局則依循文化資產保存「修舊如舊」原則，以最審慎方式進行墓體補強與修復，盡可能保留原有構件與歷史風貌，同時兼顧結構安全。

文化局表示，本次工程主要針對遭破壞的墓龜區域進行補強修復，施工期間同步辦理周邊環境整理及防護措施，以降低後續風險。整體工程已於5月1日完成，目前墓體結構與外觀均已恢復。

據了解，負責修繕的匠師許逸俊此次採用傳統工法修復古墓，先以水泥作為石塊與表層勾縫間的黏結材料，再使用白灰水泥砂漿進行表層勾縫。砂漿配比採「養過的大陸蚵白灰1份、白沙3份，並加入少量白水泥」，以兼顧古蹟修復質感與結構穩定。待砂漿尚未硬化前，再以濕海綿與濕毛刷進行細部清理與修整，去除附著於石塊表面的砂漿痕跡，使勾縫線條呈現自然平滑質感，盡可能還原古墓原有風貌。

文化局指出，陳顯墓於1999年公告為縣定古蹟，距今已有超過600年歷史，不僅具明代墓葬特色，也因特殊地理位置與風水格局，被民間列為金門「四大名穴」之一，在地方具有高度歷史、文化與民俗價值。

陳福海強調，此次事件也凸顯文化資產巡護與安全管理的重要性，未來縣府將持續盤點高風險文化資產場域，研議於重要出入口增設監視設備、強化巡查密度，並針對現有22處具文資身分古墓，加強除草與巡視作業，結合文化、警政、鄉鎮公所及社區力量，共同建構更完善的文化資產保護網絡，守護金門珍貴歷史文化。

金門縣定古蹟「陳顯墓」，此次負責修繕的匠師許逸俊採用傳統工法修復古墓，先以水泥作為石塊與表層勾縫間的黏結材料，再使用白灰水泥砂漿進行表層勾縫。圖／匠師許逸俊提供

金門縣定古蹟「陳顯墓」在今年4月初遭人挖掘破壞，歷經10餘天施工後，已於5月1日順利完工，並於今天上午舉行謝土儀式，象徵階段性修復工作圓滿完成。記者蔡家蓁／攝影

金門縣定古蹟「陳顯墓」今天上午舉行謝土儀式，縣長陳福海（左）親自到場並與陳氏耆老交換意見。記者蔡家蓁／攝影