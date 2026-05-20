高雄運將上街頭怒吼反剝削 陳其邁：1個月內成立諮詢委員會

高雄運將今下午赴高雄市政府發起「捍衛生存權大遊行」走上街頭爭權益，市議員李雅慧今在市政總質詢為計程車司機抱屈，指出延滯計費、平台管理、車牌限制到休息站數，明顯六都最落後，要求成立「計程車諮詢委員會」保障司機權益；市長陳其邁當場允諾，1個月內完成法定程序。

李雅慧表示，高雄約有1萬237名計程車駕駛，但現行計費制度明顯不合理，高雄與台南延滯計費仍採「100秒5元」，台中以北已調整為「60秒5元」，同樣塞車300秒，中北部司機可增加25元收入，高雄司機卻只有15元。

她表示，待速不僅影響收入，也會增加油耗、引擎積碳、電瓶耗損與機油負擔，近年高雄發展演唱會經濟、觀光及大型建設，交通壅塞情況增加，第一線司機卻成為城市發展下的犧牲者。

此外，計程車司機長時間在外工作，若要如廁，只能尋找公共廁所，想休息也只能待在車上，補水、充電更缺乏適當空間，長期下來容易造成排班疲勞與駕駛疲勞，增加用路風險。

她指出，台北早在1985年就已設置計程車司機服務站，前2小時可免費休息，並提供盥洗、充電等服務，設置地點包括社宅地下停車場、高架橋旁國有地與交通節點等。

反觀高雄，過去雖曾開放中午時段讓計程車免費路邊停車，但僅限中午，且司機仍只能在車內休息，不僅不舒適，也增加碳排疑慮。

她進一步質疑，計程車產業不少平台採承攬制管理，透過抽成、派遣、評分、停權與禁業條款高度控制駕駛，導致司機在缺乏完整勞保保障下，仍須承受不對等管理，要求市府督促平台與車隊公開抽成比例、派遣費、違約金與停權規則，避免資訊不透明。

李雅慧說，現行制度下，司機取得牌照再靠行，但長年缺乏合理檢討，加上牌照可延展使用，導致空車額集中在車行手中，形成市場轉賣機制，近期台中傳出一張牌照喊價35萬元，高雄也有10萬至20萬元行情，等同司機入行前就背負沉重成本。

交通部近期研擬修法，未來車行涉及不當收費、強迫購車、指定保險或車隊等情況，將祭出高額罰則，相關靠行費與牌照轉讓制度也將納入檢討，並提及高雄至今仍未成立計程車諮詢委員會溝通平台。

陳其邁答詢時強調，市府將在1個月內完成法定程序，成立計程車諮詢委員會，他認同休息站有其必要性，表示將由市府盤點適當空間，優先尋找1、2處地點試辦，相關費用由市府處理。

陳其邁表示，中午免費停車時段可研議適度放寬，避免司機載客用餐時因超過時限被收費，至於外界質疑平台、車隊涉及不公平承攬與剝削問題，將請勞工局與交通局共同清查。

此外，他表示，高雄計程車掛牌數約9600輛，仍有空牌可供申請，交通部修法後，空牌增額將提送委員會審查，納入工會及駕駛代表參與協調。

最後李雅慧也代替計程車團體，將原訂下午集會遊行要遞交的陳情書，直接於議場轉交給陳其邁。

高雄市議員李雅慧今天在市政總質詢代替計程車團體，將原訂下午集會遊行要遞交的陳情書，直接於議場轉交給陳其邁。圖／翻攝自高雄市議會