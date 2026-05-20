遠離淹水牛稠溪排水改善滯洪池工程動土 公墓打造綠地共融公園

為改善屏東市、長治鄉一帶牛稠溪沿線淹水，縣府繼長興橋段整治完工，接續推動「牛稠溪排水改善工程（第二期）、含橋梁改建」與「牛稠溪排水上游滯洪池新建工程」，縣長周春米說，橋梁改建與增建滯洪池，全面強化防洪韌性，也將滯洪池導入親水與遊憩設施，打造防災、生態與休閒功能共融公園，雨水治理空間轉化為鄉親日常休閒綠地。

周春米說，牛稠溪排水多年來因渠道斷面不足及橋梁阻隔，影響排洪，相關改善工程邁入最後一哩路感謝賴清德總統在2024年凱米颱風，南下屏東關心防災治水工程，核定近30億元經費，推動排水改善。

周春米說，長治鄉近年產業進駐快速，提升地方生活機能刻不容緩，推動滯洪池工程，導入親水與休憩，打造共融遊戲場，讓滯洪池不只是防洪設施。德協國小前將陸續興建托嬰中心、幼兒園及衛生所等公共建設，預計陸續下半年動土。

水利處表示，長治鄉德榮村原規畫將排水渠道拓寬至15公尺，但因村內巷道與河道間距僅約6公尺，若比照下游拓寬，勢必拆除兩側民宅，重新思考替代方案，從下游至上游盤點適合設滯洪池地點，長治第二公墓前幾年已完成第一階段遷葬，預計未來半年內完成全區遷葬，後續將轉型為兼具防洪治水與休憩功能的滯洪池公園。

水利處指出，長治第二公墓位在牛稠溪最上游頂點，過去承接繁華地區及國道三號周邊大量山坡地逕流，強降雨便增加下游排水壓力，滯洪池先行收納雨水，讓原本集中湧入水量調節，透過6公尺寬渠道穩定排往下游；待強降雨趨緩，滯洪池內水量再緩慢溢流，搭配下游渠道拓寬工程加速退水，上游滯洪池與下游排水系統雙重調節，可大幅降低德榮村淹水風險。

橋梁改善方面，水利處說，過去渠道尚未拓寬前，農民為方便進出農田設置簡易便橋，但每逢豪雨，上游大量雜木、雜草隨水流沖刷而下，因橋梁跨距不足，容易造成阻塞與溢流。工程將橋梁拓寬至15公尺，並採無落墩設計，增加通洪空間，讓大型漂流木及雜物可順利通過至下游，有效提升排洪能力與整體治水安全。

牛稠溪排水改善工程（第二期）（含橋梁改建）總經費3億400萬元，預計2028年4月完工；縣府於長治鄉第二公墓新建「牛稠溪滯洪池」，工程獲經濟部水利署核定1億4800萬元，預計2027年11月完工，設置面積8.5公頃、可容納15萬噸水量滯洪池，排水標準提升至25年不溢堤以確保安全防洪，採自然砌石護岸、濱水帶與蜜源植物植栽及堤頂林蔭綠帶進行生態營造。

改善屏東市、長治鄉一帶牛稠溪沿線淹水，縣府水利處接續推動「牛稠溪排水改善工程（第二期）、含橋梁改建」與「牛稠溪排水上游滯洪池新建工程」，強化防洪韌性，滯洪池導入親水與遊憩設施，雨水治理空間轉化為鄉親日常休閒綠地。圖／屏東縣府水利處提供

改善屏東市、長治鄉一帶牛稠溪沿線淹水，縣府水利處接續推動「牛稠溪排水改善工程（第二期）、含橋梁改建」與「牛稠溪排水上游滯洪池新建工程」，強化防洪韌性，滯洪池導入親水與遊憩設施，雨水治理空間轉化為鄉親日常休閒綠地。圖／屏東縣府水利處提供