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屏東牛稠溪治水最後一哩路 渠道拓寬、造滯洪池

中央社／ 屏東縣19日電

屏東牛稠溪因渠道斷面不足及橋梁阻隔影響排洪，縣府推動渠道拓寬及新建滯洪池，今天舉辦開工典禮。未來除強化防洪韌性，也打造兼具休閒功能公園，完成沿線治水最後一哩路。

為改善牛稠溪沿線淹水問題，屏東縣政府繼長興橋段整治完工後，今天接續推動「牛稠溪排水改善工程（第二期）（含橋梁改建）」及「牛稠溪排水上游滯洪池新建工程」，由屏東縣長周春米主持開工典禮。

周春米致詞表示，牛稠溪排水多年來因渠道斷面不足及橋梁阻隔，進而影響排洪效能，如今相關改善工程已邁入最後一哩路，感謝總統賴清德於2024年颱風凱米期間，南下屏東關心防災治水工程，並核定新台幣近30億元經費，加速推動縣內排水改善工程。

屏東縣政府水利處表示，「牛稠溪排水改善工程（第二期）（含橋梁改建）」總經費約3億400萬元，預計2028年4月完工，延續下游治理成果，2期辦理「11K+695至13K+522」處渠道拓寬工程，總長約1827公尺；工程內容包含新設混排塊石護岸、三面工護岸與固床工，並同步辦理豐南橋、12號版橋及13號版橋等3座橋改建作業。

在橋梁改善方面，水利處指出，過去渠道尚未拓寬前，農民為方便進出農田設置簡易便橋，每逢豪雨上游大量雜木、雜草隨水流沖刷而下，因橋梁跨距不足，容易造成阻塞與溢流，此次工程將橋梁拓寬至15公尺，並採無落墩設計，增加通洪空間。

水利處表示，為更有效分洪並增加蓄洪空間，於長治鄉第二公墓規劃新建「牛稠溪滯洪池」，預計於2027年11月完工。工程獲經濟部水利署核定1億4800萬元，設置面積約8.5公頃、可容納15萬噸水量的滯洪池，將排水標準提升至25年不溢堤以確保安全防洪，更採用自然砌石護岸、濱水帶與蜜源植物植栽及堤頂林蔭綠帶進行生態營造。

此外，場域內規劃有環池步道、池底大草地、水圳生態小徑與濱水沼澤區，並於南側設置包含攀爬滑梯與繩索牽引設施的遊憩主題場，搭配通學綠廊等設施，全面提升整體水岸遊憩功能。

屏東 滯洪池 治水

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