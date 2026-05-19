快訊

曾打斷貝克宇眉毛血流如注送急診 崔佩儀自嘲「病得不輕」

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

老農無償助憨兒種荔枝自立 屏東伯大尼推公益預購

中央社／ 屏東縣19日電

屏東老農無償提供荔枝園與栽種技術，協助屏東伯大尼之家憨兒透過農務勞動，達到生活復健與園藝療癒效果；近期玉荷包收成，院方推出公益預購方案，盼社會支持院生自立。

屏東伯大尼之家總督導李韻珊今天接受媒體聯訪表示，機構目前照顧108名院生，其中半數須餵食、包尿布等照護，無法參與勞動；其餘肢體可活動者，則在老師陪同下參與荔枝園工作，作為生活復健與園藝療癒一部分，藉由除草、施肥、疏果與採收等勞動延緩退化。

李韻珊說，該荔枝園位在高屏溪畔斜張橋下，為1名王姓老農所有。該名老農已年近9旬，因年事已高逐漸無力耕作，子女也事業有成勸他退休。他不忍果園荒廢，看機構長年照顧院生不易，10年前無償傳授栽種技術，起初僅提供半片果園讓伯大尼孩子栽種，今年則將1甲地全數交付，以善心支持孩子自立。

李韻珊指出，荔枝園成為院生接觸外界重要機會。許多院生平時少有外出機會，也多半沒有家人，到果園後會與長者互動、稱呼對方「阿公」，彼此都感到開心。平時老師僅能帶上少數孩子，沒輪到的院生還排隊等待，足見對果園喜愛，老農也感受到這片果園「很有價值」。

屏東伯大尼之家表示，果園玉荷包採自然草生栽培，減少土地負擔。今年產量佳且粒粒飽滿香甜，總計約3000斤，預計分裝每箱3斤共1000箱，提供民眾認購，捐款新台幣3600元可得1箱、5000元則獲1箱與1瓶蜂蜜，收入將用於院生照護，盼社會支持憨兒自立。

屏東 荔枝

延伸閱讀

再破紀錄！九如「藍星」百香果再刷天價 北農拍賣每公斤370元

影／超人氣「冰淇淋果」白柿1顆最低40元起 九如鄉農會超市開賣

卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

20嬰塞10坪屋！桃園爆托育機構嚴重超收 嬰兒地上爬險被大朋友踩過

相關新聞

曾被稱民進黨最後良心…高市議員揭傳產困境 霸氣要求官員別只會喊口號

高雄產業轉型、傳統產業生存壓力大，有「民進黨最後良心」之稱的議員黃明太今天在議會質詢指出，疫情過後，高雄勞工通報資遣人數只增不減，很多傳統產業生存困難，官員不能只喊AI、只喊口號，一定要務實解決問題。

闢路vs.森林 柯志恩賴瑞隆都喊永續平衡

橋頭新市鎮第三期去年啟動，被質疑牴觸賴清德總統宣示「國家級都市林計畫」，也成高市長選戰無法忽略議題。國民黨參選人柯志恩說，盼永續發展及地方需求做最好的平衡；民進黨參選人賴瑞隆認為，應優先研議兼顧地方發展及環境的可行方案。

爆激烈口角…橋頭糖廠開發 環團槓上里長

橋頭新市鎮三期重啟開發，開闢六十米寬的一之一道路切割糖廠森林，引發破壞生態疑慮，內政部國土署昨專案小組審議，環團高舉四千人連署守護森林布幔，與支持開路的橋頭里長聯誼會爆發激烈口角。國土署表示，正進行小組審議和會勘，最快七月提交大會審議。

橋頭糖廠森林開發爆口角衝突 環團、里長火爆對嗆

橋頭新市鎮三期重啟開發，開闢60米寬1-1道路貫穿橋頭糖廠森林，引發破壞生態疑慮。內政部國土署今在橋頭區公所舉行專案小組審議，環團高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發口角衝突，雙方隔空互嗆，警方也到場維安。國土署表示，目前仍在小組審議與會勘階段，最快7月才會送交都計大會審議。

不再受淹水之苦 大仁支線滯洪池結合生態與休閒打造水岸後花園

屏東縣鹽埔鄉大仁科大學周邊以往每逢大雨必淹，屏東縣政府歷時9年，2023年12月完成整治，打造15.3公頃滯洪池，更通過颱風考驗，縣府自籌3千萬辦理「環境營造工程」，今舉行啟用，將滯洪設施轉型為兼具生態保育、環境教育與休憩功能友善空間。

關懷據點大變身！高齡友善空間大改造 長輩直呼：超幸福

替長輩打造更安全、舒適且符合高齡需求服務空間，屏東縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點的廚房及無障礙廁所整建工程，今18日歡喜舉辦完工啟用儀式，縣長周春米到場與長輩做健康操、開心互動，品嘗象徵圓滿幸福湯圓，共享據點空間升級喜悅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。