老農無償助憨兒種荔枝自立 屏東伯大尼推公益預購

屏東老農無償提供荔枝園與栽種技術，協助屏東伯大尼之家憨兒透過農務勞動，達到生活復健與園藝療癒效果；近期玉荷包收成，院方推出公益預購方案，盼社會支持院生自立。

屏東伯大尼之家總督導李韻珊今天接受媒體聯訪表示，機構目前照顧108名院生，其中半數須餵食、包尿布等照護，無法參與勞動；其餘肢體可活動者，則在老師陪同下參與荔枝園工作，作為生活復健與園藝療癒一部分，藉由除草、施肥、疏果與採收等勞動延緩退化。

李韻珊說，該荔枝園位在高屏溪畔斜張橋下，為1名王姓老農所有。該名老農已年近9旬，因年事已高逐漸無力耕作，子女也事業有成勸他退休。他不忍果園荒廢，看機構長年照顧院生不易，10年前無償傳授栽種技術，起初僅提供半片果園讓伯大尼孩子栽種，今年則將1甲地全數交付，以善心支持孩子自立。

李韻珊指出，荔枝園成為院生接觸外界重要機會。許多院生平時少有外出機會，也多半沒有家人，到果園後會與長者互動、稱呼對方「阿公」，彼此都感到開心。平時老師僅能帶上少數孩子，沒輪到的院生還排隊等待，足見對果園喜愛，老農也感受到這片果園「很有價值」。

屏東伯大尼之家表示，果園玉荷包採自然草生栽培，減少土地負擔。今年產量佳且粒粒飽滿香甜，總計約3000斤，預計分裝每箱3斤共1000箱，提供民眾認購，捐款新台幣3600元可得1箱、5000元則獲1箱與1瓶蜂蜜，收入將用於院生照護，盼社會支持憨兒自立。