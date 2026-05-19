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曾被稱民進黨最後良心…高市議員揭傳產困境 霸氣要求官員別只會喊口號

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會黃明太語重心長，要求市府官員不要只會喊口號，應該要務實解決問題。圖／取自高市議會網站
高雄市議會黃明太語重心長，要求市府官員不要只會喊口號，應該要務實解決問題。圖／取自高市議會網站

高雄產業轉型、傳統產業生存壓力大，有「民進黨最後良心」之稱的議員黃明太今天在議會質詢指出，疫情過後，高雄勞工通報資遣人數只增不減，很多傳統產業生存困難，官員不能只喊AI、只喊口號，一定要務實解決問題。

議員黃明太今天下午在高市議會進行市政總質詢，他提出關廠歇業、資遣勞工等相關通報數字顯示，2021年1萬4834 人、2022年1萬2894人、2023年1萬4004人、2024年 1萬6206 人、2025年1萬7200人，今年至4月已有5652人。

黃明太說，疫情後景氣應該要回升，結果資遣通報人數及歇業工廠家數卻都一直增加，其中很多被資遣員工來自傳統產業的勞工階級，學歷不高又加上年齡大了，只能靠失業給付生活，難道能叫這些人去台積電上班嗎？

黃明太不滿說，高雄5年有7萬多個家庭失業，政府卻只會常喊口號，「要產業、要轉型」，坐辦公室的人都不知道外界慘狀，應該要對傳產提出因應對策。

經發局長廖泰翔答詢說，近兩年傳統產業新設工廠252家、歇業105家，歇業比例比其他縣市相對低；2023年勞保人數是109萬人、2026年為110萬人， 整體就業人數仍是提升，今年共編列6千萬元輔導傳統產業體質轉型。

聽完廖泰翔答覆，黃明太深深嘆了一口氣。他表示，傳產不振涉及很多問題，需要改善投資環境、降低生產成本，希望執政者本身不能只喊口號，「不要只會說AI什麼的」，傳統升級、自動化是必然，經發局長還年輕，以後會當經濟部長也不一定，但是「你們一定要務實，不要用口號來解決問題」。

去年大罷免連署期間，黃明太在議會發表「台灣沒有分裂的本錢」、「不能只有一種聲音」等逆風言論，引發綠營支持者不滿，被嗆要他退出民進黨，因此獲得民進黨高雄市議會最後良心稱號。

高市議員黃明太發現，疫情過後高雄的工廠歇業及資遣通報人數持續上升。圖／取自高市議會網站
高市議員黃明太發現，疫情過後高雄的工廠歇業及資遣通報人數持續上升。圖／取自高市議會網站

民進黨 資遣 高雄

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