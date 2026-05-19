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澎湖馬糞海膽未開放採捕 金嶼潮間帶現大量殘殼
澎湖北海的金嶼潮間帶，昨天有民眾發現大量馬糞海膽殘殼，初判是有人趁退潮之際，違法採收並就地剖肉。澎湖縣政府農漁局獲報展開調查，並通報岸巡單位加強警戒，共同維護海洋資源。
昨天是農曆4月初二，適逢大退潮，前澎湖縣政府參議吳財興在海水退潮之際，涉水前往金嶼無人島海域，返程在潮間帶上發現一堆剛被剖開、拋棄的馬糞海膽殘殼，附近有一艘小船停在石灘上。
澎湖縣農漁局在接獲通報後，已通知岸巡單位加強警戒，並計畫運用高科技裝備，針對各潮間帶海域海膽採捕熱區進行監控與現場巡護蒐證。
農漁局表示，每年7月1日至8月31日是野生馬糞海膽的開採期，有民眾昨天在金嶼無人島潮間帶海域發現非法採捕事件，對海洋生態造成嚴重傷害。
農漁局呼籲，民眾若發現馬糞海膽禁捕期有非法採捕情事，應撥打檢舉專線06-9262620分機122，或向海巡單位118通報，共同守護日益枯竭的海洋生態。
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