高雄新生代樂團搖籃「高速青春」 布局演唱會產業鏈人才

高雄拚「演唱會之都」，不只天王、天后、天團開唱，也從產業鏈上游培養人才。高雄已投入多年音樂培育品牌「高速青春」，首波培力課程開放報名後迅速額滿，青年局長林楷軒今表示，課程不只挖掘新生代樂團，更培力幕後人才撐起演唱會產業鏈。

高速青春今年邁入第6年，培力課程一上線報名就爆滿，其中，由金曲樂團滅火器吉他手鄭宇辰、新生代樂團芒果醬Mango Jump主唱郭佐治領軍的「音樂編曲與創作」更是秒殺。

5月30日也預計推出「大型活動製作實務」，邀請曾參與火球祭、滅火器26周年小巨蛋演唱會的火氣音樂營運長戴偉軒授課，直接拆解大型音樂祭、萬人演唱會從前期企劃、現場統籌到執行控場的幕後流程，讓不少學員引頸期盼。

林楷軒表示，高速青春已成音樂產業布局的重要一環，從創作、編曲、錄音，到活動執行、宣傳企劃與現場統籌，課程幾乎涵蓋完整產業鏈，透過暑期職場體驗、實戰演出與單曲發行等機制，了解演唱會、音樂祭及流行音樂產業的實際運作模式。

包含「聽聽就好」、「津波」、「羊米人」等都是高速青春培育的新生代樂團，另培育舞台工程、音控、企劃、經紀與內容製作等幕後產業人才，成為下一批撐起演唱會產業的人。

林楷軒說，市府不只投入硬體場館與活動經濟，更希望往產業鏈上游布局，建立南台灣流行音樂人才生態系，尤其今年課程爆滿，反映年輕世代對流行音樂產業的高度期待。

他說，對高雄而言，這樣的人才培育模式，也與城市近年推動的演唱會經濟形成互補，大型演唱會持續帶來人流與消費，城市若能同步培養在地技術與內容人才，未來留下來的不只是短期觀光效益，而是一條具規模的文化產業鏈。

青年局補充說明，課程結束後將進入實作階段，帶領學員深入演唱會與大型展演場域進行實作，了解活動執行與產業運作；音樂製作訓練計畫則將招募潛力新聲樂團，由專業製作人以業界規格指導，免費錄製並發行單曲至全球串流平台，於8月23日登上高速青春音樂展演舞台。

火氣音樂藝人總監許碧鈺與專案經理吳忠澔分享音樂策展廠牌經營與藝人接洽合作實務，帶領學員認識音樂產業運作模式。圖／高雄市青年局提供

主持Go Go Taiwan節目、被譽為「外景女鐵人」的段慧琳，解析外景節目製作流程，並分享第一線拍攝與臨場應變經驗。圖／高雄市青年局提供

「高速青春」培力訓練課程人氣導師郭佐治主講「音樂創作」課程，報名迅速秒殺額滿、全場座無虛席。圖／高雄市青年局提供

圖／高雄市青年局提供