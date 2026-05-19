高雄新生代樂團搖籃「高速青春」 布局演唱會產業鏈人才
高雄拚「演唱會之都」，不只天王、天后、天團開唱，也從產業鏈上游培養人才。高雄已投入多年音樂培育品牌「高速青春」，首波培力課程開放報名後迅速額滿，青年局長林楷軒今表示，課程不只挖掘新生代樂團，更培力幕後人才撐起演唱會產業鏈。
高速青春今年邁入第6年，培力課程一上線報名就爆滿，其中，由金曲樂團滅火器吉他手鄭宇辰、新生代樂團芒果醬Mango Jump主唱郭佐治領軍的「音樂編曲與創作」更是秒殺。
5月30日也預計推出「大型活動製作實務」，邀請曾參與火球祭、滅火器26周年小巨蛋演唱會的火氣音樂營運長戴偉軒授課，直接拆解大型音樂祭、萬人演唱會從前期企劃、現場統籌到執行控場的幕後流程，讓不少學員引頸期盼。
林楷軒表示，高速青春已成音樂產業布局的重要一環，從創作、編曲、錄音，到活動執行、宣傳企劃與現場統籌，課程幾乎涵蓋完整產業鏈，透過暑期職場體驗、實戰演出與單曲發行等機制，了解演唱會、音樂祭及流行音樂產業的實際運作模式。
包含「聽聽就好」、「津波」、「羊米人」等都是高速青春培育的新生代樂團，另培育舞台工程、音控、企劃、經紀與內容製作等幕後產業人才，成為下一批撐起演唱會產業的人。
林楷軒說，市府不只投入硬體場館與活動經濟，更希望往產業鏈上游布局，建立南台灣流行音樂人才生態系，尤其今年課程爆滿，反映年輕世代對流行音樂產業的高度期待。
他說，對高雄而言，這樣的人才培育模式，也與城市近年推動的演唱會經濟形成互補，大型演唱會持續帶來人流與消費，城市若能同步培養在地技術與內容人才，未來留下來的不只是短期觀光效益，而是一條具規模的文化產業鏈。
青年局補充說明，課程結束後將進入實作階段，帶領學員深入演唱會與大型展演場域進行實作，了解活動執行與產業運作；音樂製作訓練計畫則將招募潛力新聲樂團，由專業製作人以業界規格指導，免費錄製並發行單曲至全球串流平台，於8月23日登上高速青春音樂展演舞台。
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