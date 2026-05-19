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「高雄一日農夫體驗趣」邀您走進山海農村 感受最有溫度的小旅行

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市農業局推農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」，邀請全國民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受農村慢旅的魅力與人情味。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局推農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」，邀請全國民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受農村慢旅的魅力與人情味。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局配合今年高雄旅行公會國際旅展，以深耕多年的農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」為核心，打造特色展區，結合農村體驗、小旅行遊程、地方特色伴手禮及互動活動，邀請全國民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受農村慢旅的魅力與人情味。

今年高雄館以「夏季消暑趣」為主題，精選多條兼具文化、生態與食農教育特色的農村遊程，包括杉林日光小林大武壠族文化體驗、梓官赤崁聚落海線旅行、永安新港社區漁事體驗，以及旗山糖廠椪糖DIY、圓富社區阿嬤咖啡體驗、山澗八里客庄走讀與紅龜粿手作等，讓民眾從手作、飲食、導覽與地方故事中，重新認識高雄農村的多元風貌。

農業局長姚志旺表示，「高雄一日農夫體驗趣」持續透過串聯地方創生、文化保存與永續觀光，讓農村不只是觀光景點，更是體驗土地文化與生活價值的重要場域。此次透過高雄國際旅展平台，除了推廣高雄農村旅遊，也期待吸引更多旅行業者與民眾實際走訪社區，帶動農村觀光與地方產業發展。除了遊程推廣，展區同步展示高雄農村特色好物，凡至「高雄一日農夫體驗趣」展攤參觀、追蹤並按讚FB粉絲專頁，即可獲得社區特色限量來店禮。

高雄市農業局推農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」，邀請全國民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受農村慢旅的魅力與人情味。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局推農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」，邀請全國民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受農村慢旅的魅力與人情味。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局推農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」，邀請全國民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受農村慢旅的魅力與人情味。圖／高雄市農業局提供
高雄市農業局推農村旅遊品牌「高雄一日農夫體驗趣」，邀請全國民眾一起深入高雄山城、海線與原鄉聚落，感受農村慢旅的魅力與人情味。圖／高雄市農業局提供

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