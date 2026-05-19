「高雄一日農夫體驗趣」邀您走進山海農村 感受最有溫度的小旅行

有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣，今年產量趨於穩定，農會總幹事龔泰文說，價格比前兩年更親民，特惠價每台斤129元，換算一顆約40元，吸引不少民眾搶鮮。

2026-05-18 17:53