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屏縣衛生局拒檳找潮州土狗 神曲「DISS五十元檳榔」吸百萬觀看

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。圖／屏東縣政府衛生局提供

檳榔防治觀念向下扎根，屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。

屏東縣衛生局表示，檳榔防治不能只停留在傳統宣導，邀請潮州土狗以年輕人熟悉的音樂語言重新詮釋「拒檳」觀念，讓健康觀念更貼近年輕世代。潮州土狗過去曾創作歌曲「50元的檳榔」，這次以「反轉創意」概念，重新改編拒檳宣導作品，把原本與檳榔文化連結元素，轉化成反檳榔態度，透過Rap、短影音與流行文化，傳達「拒絕檳榔才是真的帥」。

衛生局透露，整支作品從接洽、作詞、作曲到拍攝，僅花1個月，希望用創意與節奏感，提高年輕族群對口腔健康議題的關注度。

導演紀柏先分享，影片嘗試「實拍混合AI」工作流，例如丟檳榔等鏡頭，但他坦言，AI生成其實沒有比較省工，「像抽盲盒一樣，下錯prompt就要重來。」AI模型甚至因為「不認識檳榔」，一度把檳榔生成腰果，「我整個大黑人問號。」最後仍以實拍為主，再用AI輔助修飾畫面，降低觀眾對AI影像「恐怖谷效應」。

衛福部國健署與口腔健康司2022年統計，屏東縣18歲以上男性「最近6個月內曾嚼食檳榔」比例約14.9%，女性約2.5%。而屏東縣自2024年至今年5月中旬，共完成口腔癌篩檢3萬6158人，發現口腔癌前病變290人、確診口腔癌133人。

衛生局提醒，檳榔的檳榔素、檳榔鹼，以及荖花中的黃樟素都具致癌風險，石灰會刺激口腔黏膜產生自由基，長期嚼食易提高口腔癌風險，而口腔癌又與嚼檳榔、吸菸及飲酒高度相關。

國健署提供30歲以上有抽菸或嚼檳習慣民眾，以及18至29歲有嚼檳習慣的原住民，每2年1次免費口腔黏膜檢查，民眾可向各地衛生所洽詢。

衛生局也推出「一起找潮州土狗」抽獎，全縣33鄉鎮市設「反檳榔潮州土狗」宣導元素，透過互動，讓拒檳觀念持續擴散。

影片連結：https://www.facebook.com/reel/2174511133285062

屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。圖／屏東縣政府衛生局提供

屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。圖／屏東縣政府衛生局提供

屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。圖／屏東縣政府衛生局提供
屏東縣政府衛生局打破傳統衛教框架，邀請出身屏東「潮州土狗」擔任拒檳大使，推出全新宣導歌曲「DISS五十元檳榔」，歌詞超洗腦，上線在社群平台突破百萬次觀看，引發熱議。圖／屏東縣政府衛生局提供

檳榔 屏東 衛生局

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