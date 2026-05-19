闢路vs.森林 柯志恩賴瑞隆都喊永續平衡

橋頭新市鎮第三期去年啟動，被質疑牴觸賴清德總統宣示「國家級都市林計畫」，也成高市長選戰無法忽略議題。國民黨參選人柯志恩說，盼永續發展及地方需求做最好的平衡；民進黨參選人賴瑞隆認為，應優先研議兼顧地方發展及環境的可行方案。

橋頭新市鎮開發計畫第一期是住宅區、第二期工業區，第三期總面積二一九公頃。環團指責，賴總統甫宣示推動「國家級都市林」，而國土署依照一九九二年核定的計畫方針，讓台糖百公頃森林綠地面臨變更建地、開闢六十公尺道路，與國家級都市林政策相違背。

柯志恩指出，高雄正處於從工業城市邁向淨零轉型的關鍵轉折點，面對氣候變遷帶來的嚴峻挑戰，百公頃森林不僅是北高雄的地理標誌，更是城市景觀、氣候調節與生態多樣性的命脈，「在當前的城市發展戰略下，森林的最大限度保留應成為所有開發計畫的首要考量，而非犧牲對象」。

柯志恩也說，國土署偕委員現勘，相信會對現地的森林生態狀況有充足了解，對於正反意見的主張與訴求，應也都有掌握，期盼包括道路規畫在內的所有開發，都能在永續發展及地方需求上做最好考量。

賴瑞隆表示，高雄的產業布局與新市鎮開發，承載地方對建設與進步的期待，在推動相關規畫的同時，也須納入環境永續發展評估，取得平衡，接下來他會持續關注國土署需依據相關審查程序，優先研議兼顧地方發展及環境的可行方案。