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爆激烈口角…橋頭糖廠開發 環團槓上里長

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
高雄橋頭新市鎮三期細部計畫案昨日在橋頭區公所審議，環團展示四千人連署的保護森林布幔，一度與支持開發的里長聯誼會對峙，雙方爆發激烈口角。記者郭韋綺／攝影
高雄橋頭新市鎮三期細部計畫案昨日在橋頭區公所審議，環團展示四千人連署的保護森林布幔，一度與支持開發的里長聯誼會對峙，雙方爆發激烈口角。記者郭韋綺／攝影

橋頭新市鎮三期重啟開發，開闢六十米寬的一之一道路切割糖廠森林，引發破壞生態疑慮，內政部國土署昨專案小組審議，環團高舉四千人連署守護森林布幔，與支持開路的橋頭里長聯誼會爆發激烈口角。國土署表示，正進行小組審議和會勘，最快七月提交大會審議。

內政部國土署昨上午偕五名委員到橋頭糖廠現勘，下午於橋頭區公所舉行專案小組審議。里長聯誼會會長蘇道明表示，開發案延宕影響居民就業、就學，三期開發案對地方至關重要，九成以上居民都支持開發，「橋頭的未來應由橋頭人決定」。

「不能再等了」筆秀里長詹嘉郁說，隨著橋頭科學園區進駐，交通愈來愈壅塞，要比照岡山捷運聯開模式，帶動商業與生活機能成長。

高雄市森林城市協會理事長莊傑任質疑，少子化嚴重，周邊仍有三百多公頃建地，應打造類似中央公園的大型綠地，有助城市發展與防災功能。橋頭有超過五百人連署，不是只有里長能代表橋頭，糖廠森林是全高雄人的公共資產，民間版替代方案也能解決交通問題。

搶救橋頭糖廠百頃森林行動共同發起人柳景文主張，道路開闢應兼顧公益性與最小危害原則，並與捷運綠線共構，除青埔站周邊具開發效益區域外，其餘土地應改作公園、生態研究與教學等公共設施使用，以降低對森林衝擊。

專案小組審議會上，正反意見針鋒相對，場面相當火爆。國土署都市更新建設組副組長廖佳展回應，小組審查與會勘，並非最終決議，後續仍須經土徵小組及都計大會程序，其中都計大會才具正式決議效力，時間尚未確定。

此外，針對環團憂心道路拓寬衝擊老樹與校園安全，六十米道路不一定全幅開發，未來會規畫綠帶，盡量保留現有樹木，若需移植也會依規定辦理，規畫時已避免拆除國小校舍，校門前也會預留緩衝空間，不會讓學生一出校門就直接面對大馬路。

國土署 橋頭 內政部

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