澎湖花火節馬爾他團隊施放煙火 求婚橋段添驚喜

澎湖國際海上花火節今晚由地中海島國馬爾他的國際煙火團隊擔綱演出，讓馬公夜空呈現歐洲風格的煙火，花火施放還上演一幕求婚記，增添一段幸福驚喜。

澎湖國際海上花火節繼4日開幕由日本煙火團隊擔綱後，今晚由馬爾他國際煙火團隊IGNIX LTD擔綱，大小和高空花火，融合音樂節奏、煙火層次編排在空中綻放，帶來國際級視覺震撼，讓在場近萬名民眾感受到地中海的浪漫與熱情。

除了馬爾他國際煙火團隊帶來精彩演出外，「七龍珠Z」主題700台無人機燈光秀，也順利升空，透過悟空、神龍及七龍珠等經典畫面，與西瀛虹橋相輝映，點亮澎湖夜空。

今晚的花火施放，現場還安排一段浪漫求婚橋段，一名來自高雄，目前在台北工作的莊姓民眾，特別選擇在璀璨煙火與海島夜空見證下，向另一半求婚，為活動增添一段幸福驚喜。

縣府表示，今晚除煙火及無人機展演外，舞台也安排來自台南「漁光倒Yuguang Fall」、擁有阿美族與太魯閣族血統的創作歌手「基姜Kincyang」、「新北林口麗林國小鯨魚管樂團」等多組團體輪番登場，為花火施放先期暖身。