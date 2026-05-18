橋頭糖廠森林開發爆口角衝突 環團、里長火爆對嗆

橋頭新市鎮三期重啟開發，開闢60米寬1-1道路貫穿橋頭糖廠森林，引發破壞生態疑慮。內政部國土署今在橋頭區公所舉行專案小組審議，環團高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發口角衝突，雙方隔空互嗆，警方也到場維安。國土署表示，目前仍在小組審議與會勘階段，最快7月才會送交都計大會審議。

橋頭新市鎮三期開發面積約215公頃預計變更為住商建地，其中1-1道路更將切割糖廠森林，一分為二，環團直指破壞生態，減少175萬噸滯洪功能，加劇淹水，但此舉也引發地方不滿，認為環團阻擋開發，爭議不斷。

國土署今邀5名委員現勘糖廠，下午在橋頭區公所舉行審議會議，橋頭區里長聯誼會會長蘇道明號召300多名民眾到場力挺開發，正反雙方意見分歧，針鋒相對，因發言時間限制、手機錄影問題爆發口角爭執，場面一度火爆，警方在場全程戒備。

蘇道明表示，開發延宕已影響地方就業、就學與交通發展，橋頭不能再停滯不前，地方有9成以上居民支持開發，「橋頭的未來應由橋頭人決定」。

「不能再等了。」筆秀里長詹嘉郁也說，橋頭科學園區進駐後交通日益壅塞，地方急需完善聯外道路與都市規畫，未來也可比照岡山捷運聯開模式，帶動商業、餐飲與生活機能。

高雄市森林城市協會理事長莊傑任指出，糖廠周邊仍有300多公頃建地，加上少子化嚴重，沒有必要再開發這麼多建地，高雄缺的是大型森林綠地，而非建地。

莊傑任更反嗆，搶救橋頭糖廠森林連署中，有超過500名橋頭居民參與，糖廠森林是屬於全高雄人的公共資產，「不是只有里長才能代表橋頭人的聲音」。他強調，不反對開發，民間提出的替代方案，同樣規畫新增6條道路，可滿足交通需求，同時保留森林與螢火蟲棲地，兼顧開發與生態保護。

此外，糖廠森林已發現環頸雉等8種保育類鳥類，他呼籲開發避開保育棲地，保留糖廠老樹群、防空洞及百年五分車等文化資產，先完成生態與文化盤點後，再討論開發。

搶救橋頭糖廠百頃森林行動共同發起人柳景文說，3期將再增加約90公頃住商用地，且多數土地最後仍回到台糖手中，既無公益也無必要，應保留森林降低生態衝擊。

台糖公司高雄區處長洪天財表示，全力配合國家整體開發政策，至於環團憂心五分車文化消失，他坦言五分車搭乘效益有限，未來不一定維持現行模式，而是考慮結合捷運站、糖廠園區與商業開發，導入新的觀光營運方式，讓五分車文化以不同形式延續。

國土署回應，目前仍屬專案小組審查與現勘階段，並非最終決議，須經土徵小組及都計大會程序，都計大會才具正式決議效力，最快7月進入大會審議。

內政部國土署今天橋頭區公所舉行橋頭新市鎮三期細部計畫案專案小組審議會議。記者郭韋綺／攝影

環團今天高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的橋頭區里長聯誼會爆發激烈口角衝突，數度隔空互嗆，警方也到場維安。記者郭韋綺／攝影

環團今天高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發激烈口角衝突，雙方隔空互嗆，警方也到場維安。記者郭韋綺／攝影

橋頭區里長聯誼會號召鄉親手舉標語、拉布條表達全力支持開發1-1道路。記者郭韋綺／攝影

環團高舉4000人連署守護森林布幔抗議，與支持開發的里長聯誼會爆發口角衝突，雙方隔空互嗆。記者郭韋綺／攝影