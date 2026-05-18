不再受淹水之苦 大仁支線滯洪池結合生態與休閒打造水岸後花園

屏東縣鹽埔鄉大仁科大學周邊以往每逢大雨必淹，屏東縣政府歷時9年，2023年12月完成整治，打造15.3公頃滯洪池，更通過颱風考驗，縣府自籌3千萬辦理「環境營造工程」，今舉行啟用，將滯洪設施轉型為兼具生態保育、環境教育與休憩功能友善空間。

「滯洪池不只是防災設施，成為假日休閒水岸後花園」，縣長周春米說，大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境。

周春米說，改善鹽埔地區長年淹水，前縣長潘孟安任內，在經濟部水利署支持下，編列超過7億元經費推動改善工程，同時在前行政院長蘇貞昌視察與指示下，中央與地方合作，她感謝大仁科技大學提供土地作為滯洪池使用，如今工程完工後，發揮防洪排水，透過生態滯洪池的規畫，讓民眾能走進自然、認識環境。

水利處表示，為改善大仁排水支線因通洪斷面不足導致的淹水問題，歷經9年治理，2023年12月完成全線整治，包含3807.3公尺渠道拓寬及15.3公頃滯洪池工程，建構堅實防汛屏障，為進一步提升居民生活品質，縣府自籌3000多萬元辦理「環境營造工程」，今年4月中完工。

水利處說，提升水岸環境，4大空間亮點完善整體動線與景觀，首先以環境友善單柱型橋墩打造3公尺寬的「川廊連通便橋」，達成全線通道縫合，串連環池步道斷點；其次在入口處設置「觀山臨水平台」，運用借景手法將壯麗的大武山系映入眼簾。

落實生態教育並實踐低碳觀測，增設「賞鳥亭」，讓居民能在不干擾鳥類棲息的前提下親近自然，更補植光蠟樹、楝樹、水社柳等多元樹種；最後則推動立體綠化，將既有草坵活化為「靜森坵」，透過匠人手作疊石階梯與茄苳、紫薇、九芎等花木補植，透過碳補償機制邁向永續目標，營造一座寧靜遮蔭的森林休憩空間。

大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境，可以在此騎單車。記者劉星君／攝影

大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境。記者劉星君／攝影

大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境。記者劉星君／攝影

大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境。記者劉星君／攝影

大仁滯洪池除防洪治水，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，民眾認識棲息鳥類與生態環境，縣長周春米（左一）示範掃碼後可以聽鳥叫聲。記者劉星君／攝影

大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境，可以在此騎單車。記者劉星君／攝影

大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境，可以在此騎單車。記者劉星君／攝影

大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境。記者劉星君／攝影

大仁滯洪池除防洪治水功能，吸引遊客走進充滿生態、綠意與大武山美景的休閒空間，園區內設觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，多樣化設計與導覽，讓民眾認識棲息鳥類與生態環境，賞鳥台有設計大人、小朋友高度。記者劉星君／攝影