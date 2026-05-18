關懷據點大變身！高齡友善空間大改造 長輩直呼：超幸福

替長輩打造更安全、舒適且符合高齡需求服務空間，屏東縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點的廚房及無障礙廁所整建工程，今18日歡喜舉辦完工啟用儀式，縣長周春米到場與長輩做健康操、開心互動，品嘗象徵圓滿幸福湯圓，共享據點空間升級喜悅。

一早兩名高齡97歲阿嬤精神奕奕參與完工啟用儀式，周春米上前寒暄合影，不少長輩直呼「新的環境真的讓人心情變很好！」

屏東縣老年人口比例持續增加，截至今年4月底，全縣老年人口數已達17萬2636人，占總人口數22.13%。全縣設424處社區照顧關懷據點（含78處部落文化健康站），布建密度涵蓋443村里中的95.71%，成為屏東推動高齡照顧社區化的重要照顧網絡。

周春米說，縣府推動高齡友善不遺餘力，近年來感受到據點志工與參與長輩年齡漸增加，許多據點硬體設備卻仍停留過去設計，使用上較不符合高齡者需求，2024年起逐步盤點縣內社區照顧關懷據點空間，補助各鄉鎮市公所修建廚房及無障礙廁所，讓長輩能在更安心、便利環境參與活動。

周春米說，許多據點因長期使用，廚房設備及廁所空間已有改善需求，無障礙設施與動線安全是高齡友善重要關鍵。她也肯定高樹鄉公所積極爭取資源，成功完成新厝社區照顧關懷據點整建，以此成果向各鄉鎮市分享經驗。修繕補助經費尚有額度，鼓勵有需求公所把握機會提出申請，共同提升據點服務品質。

縣府社會處表示，為提升據點空間服務效益，縣府盤點縣內辦理社區照顧關懷據點的公有場地，補助各鄉鎮市公所提案修建廚房及無障礙廁所，其中廚房每案最高補助100萬元、無障礙廁所每案最高補助150萬元，另由鄉鎮市公所自籌10%經費，打造高齡友善的社區整體照顧服務空間。已核定14鄉鎮共24處空間修繕，累計核定經費達1816萬元，逐步升級各鄉鎮據點環境。

高樹鄉新厝社區發展協會志工分享，修繕過程居民與志工們一起參與討論，從檯面高度、動線規畫到廁所細節，都依長輩實際需求設計，「廚房變很方便，煮飯、備餐不用再彎腰彎得很辛苦，空間更明亮乾淨。」不少志工更開心地說，「大家第一次用新的廚房一起煮湯圓時，覺得很幸福。」

屏東縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點的廚房及無障礙廁所整建工程，今18日歡喜舉辦完工啟用儀式，縣長周春米到場與長輩做健康操、開心互動，品嘗象徵圓滿幸福湯圓，共享據點空間升級喜悅。圖／屏東縣政府社會處提供

縣長周春米關心新建廚房使用狀況。圖／屏東縣政府社會處提供

廚房空間改善。圖／屏東縣政府社會處提供

屏東縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點的廚房及無障礙廁所整建工程，今18日歡喜舉辦完工啟用儀式，縣長周春米到場與長輩做健康操、開心互動，品嘗象徵圓滿幸福湯圓，共享據點空間升級喜悅。圖／屏東縣政府社會處提供

屏東縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點的廚房及無障礙廁所整建工程，今18日歡喜舉辦完工啟用儀式，縣長周春米到場與長輩做健康操、開心互動，品嘗象徵圓滿幸福湯圓，共享據點空間升級喜悅。圖／屏東縣政府社會處提供