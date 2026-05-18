快訊

愛子孫安佐遭羈押 狄鶯崩潰一度失聯「家人急尋」海邊找到了

報案被要求「脫到內衣」拍照色警不起訴 被害人再議高市警局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超人氣「冰淇淋果」白柿1顆最低40元起 九如鄉農會超市開賣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣。記者劉星君／攝影
有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣。記者劉星君／攝影

有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣，今年產量趨於穩定，農會總幹事龔泰文說，價格比前兩年更親民，特惠價每台斤129元，換算一顆約40元，吸引不少民眾搶鮮。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，台灣水果市場屬「淺碟型市場」，只要產量稍微過剩，價格就容易崩跌，農會近年積極尋找新興果樹，盼透過多元化種植分散風險。農會推廣部歷經逾10年測試，包括山竹、榴槤、白柿等熱帶果樹都曾試種，白柿目前有3至4個品種，並透過不同品種錯開產期。

龔泰文說，農會輔導班員約種植3分地白柿，一分地約栽種30棵，採混種方式調節產量，避免集中採收造成價格波動。

白柿原產於中美洲墨西哥一帶，因外型像柿子、果肉呈乳白色或淡黃色而得名，但其實與柿子毫無親緣關係，屬於芸香科，反而是柑橘類的遠親。

龔泰文指出，白柿一年一收，主要產期落在6月至9月間，部分晚熟品種可延後至10、11月採收。白柿最大的特色是成熟後果肉柔軟細緻，帶有牛奶與香草香氣，冷凍後口感酷似冰淇淋，又有天然的冰淇淋稱號。

龔泰文提醒，白柿屬後熟型水果，採收時為淡綠色硬果，需放置室溫約3至5天，等果實轉為軟熟果淡黃色、按壓略軟後即可用小刀削皮或用湯匙去皮食用，也可冷藏保存約1周；若放入零下20度冷凍，可保存8至12個月。

「冷凍後半解凍，就成為天然水果冰淇淋。」龔泰文說，今年邁入上市第3年，產量更穩定，價格也從前年一顆約60元、去年50元，再降到今年約40元，希望讓更多民眾認識這項特色水果。

九如鄉農會也表示，白柿耐熱、耐寒，但最怕積水，因此需種植於排水良好的土壤。此外，也透過嫁接技術改良品種，挑選果籽較小、果肉比例更高的品系，提高市場接受度。

有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣。記者劉星君／攝影
有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣。記者劉星君／攝影

有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣。記者劉星君／攝影
有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣。記者劉星君／攝影

農會 水果

延伸閱讀

台南芒果估增產 結合百貨通路推頂級品全台預購

台南「香檳芒果」新鮮直送日本 台中新光三越預購開跑

全聯1熱銷水果跑2間才買到！店員曝「很多人掃貨」 網哀號：好市多也缺貨

半年已有百家開賣！全台杜拜巧克力Q餅人氣TOP 10

相關新聞

澎湖縣長陳光復摔倒重傷住院3個月 今起開展積極治療

澎湖縣長陳光復今年2月春節期間跌倒受傷，目前仍在高雄榮總加護病房，他的臉書今天更新動態，預計本周開始要展開為期5個月的神經修復療程。陳光復妻子吳淑瑾說，「陳光復的超強意志力，令她動容且驕傲。」

不再受淹水之苦 大仁支線滯洪池結合生態與休閒打造水岸後花園

屏東縣鹽埔鄉大仁科大學周邊以往每逢大雨必淹，屏東縣政府歷時9年，2023年12月完成整治，打造15.3公頃滯洪池，更通過颱風考驗，縣府自籌3千萬辦理「環境營造工程」，今舉行啟用，將滯洪設施轉型為兼具生態保育、環境教育與休憩功能友善空間。

關懷據點大變身！高齡友善空間大改造 長輩直呼：超幸福

替長輩打造更安全、舒適且符合高齡需求服務空間，屏東縣高樹鄉新厝社區照顧關懷據點的廚房及無障礙廁所整建工程，今18日歡喜舉辦完工啟用儀式，縣長周春米到場與長輩做健康操、開心互動，品嘗象徵圓滿幸福湯圓，共享據點空間升級喜悅。

影／超人氣「冰淇淋果」白柿1顆最低40元起 九如鄉農會超市開賣

有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣，今年產量趨於穩定，農會總幹事龔泰文說，價格比前兩年更親民，特惠價每台斤129元，換算一顆約40元，吸引不少民眾搶鮮。

高雄竹寮取水站旁兩座超大垃圾山5年未清 議員批行政怠惰

大高雄七成用水取自高屏溪大樹攔河堰，議員黃飛鳳指出，大樹區竹寮取水站後方，5年前被人偷倒垃圾，堆置兩座超大垃圾山，2年前橋頭地檢署已起訴，垃圾卻一直未清除，真的太離譜，相關單位行政怠惰、消極不作為。環保局表示，會盡速要求相關行為人清理垃圾。

國土署現勘橋頭新市鎮糖廠森林開發案 地方槓上環團：不能再等了

橋頭新市鎮三期開發案規畫橋頭糖廠森林變更住商建地、開闢60米寬1-1道路銜接橋科，但環團直指，此開發案不僅逾10萬棵樹木消失，恐毀生態、加劇淹水，要求暫緩審議；不過，橋頭里長聯誼會認為地方發展停滯已久，盼能加速開發。開發單位內政部國土署今偕同5名委員赴橋頭糖廠現勘並蒐集正反意見，希望減少爭議、降低衝擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。