影／超人氣「冰淇淋果」白柿1顆最低40元起 九如鄉農會超市開賣

有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣，今年產量趨於穩定，農會總幹事龔泰文說，價格比前兩年更親民，特惠價每台斤129元，換算一顆約40元，吸引不少民眾搶鮮。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，台灣水果市場屬「淺碟型市場」，只要產量稍微過剩，價格就容易崩跌，農會近年積極尋找新興果樹，盼透過多元化種植分散風險。農會推廣部歷經逾10年測試，包括山竹、榴槤、白柿等熱帶果樹都曾試種，白柿目前有3至4個品種，並透過不同品種錯開產期。

龔泰文說，農會輔導班員約種植3分地白柿，一分地約栽種30棵，採混種方式調節產量，避免集中採收造成價格波動。

白柿原產於中美洲墨西哥一帶，因外型像柿子、果肉呈乳白色或淡黃色而得名，但其實與柿子毫無親緣關係，屬於芸香科，反而是柑橘類的遠親。

龔泰文指出，白柿一年一收，主要產期落在6月至9月間，部分晚熟品種可延後至10、11月採收。白柿最大的特色是成熟後果肉柔軟細緻，帶有牛奶與香草香氣，冷凍後口感酷似冰淇淋，又有天然的冰淇淋稱號。

龔泰文提醒，白柿屬後熟型水果，採收時為淡綠色硬果，需放置室溫約3至5天，等果實轉為軟熟果淡黃色、按壓略軟後即可用小刀削皮或用湯匙去皮食用，也可冷藏保存約1周；若放入零下20度冷凍，可保存8至12個月。

「冷凍後半解凍，就成為天然水果冰淇淋。」龔泰文說，今年邁入上市第3年，產量更穩定，價格也從前年一顆約60元、去年50元，再降到今年約40元，希望讓更多民眾認識這項特色水果。

九如鄉農會也表示，白柿耐熱、耐寒，但最怕積水，因此需種植於排水良好的土壤。此外，也透過嫁接技術改良品種，挑選果籽較小、果肉比例更高的品系，提高市場接受度。

有「冰淇淋果」之稱的白柿近年在水果市場爆紅，屏東縣九如鄉農會輔導農民種植的白柿進入產季，今天起在九如鄉農會超市正式開賣。記者劉星君／攝影