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大仁滯洪池結合生態休閒啟用 大武山下水岸後花園

中央社／ 屏東縣18日電

屏東武洛溪大仁支線滯洪池環境營造工程今天啟用，縣長周春米表示，讓滯洪池不只是防災設施，更兼具休閒、教育與環保功能，也可成為鄉親假日休閒的水岸後花園。

為改善大仁排水支線因通洪斷面不足導致的淹水問題，歷經9年深耕治理，於民國112年12月完成全線整治工程，為進一步提升居民生活品質，縣府自籌新台幣3000多萬元辦理環境營造工程，並於4月中完工，今天正式啟用。

周春米接受媒體聯訪表示，滯洪池除防洪治水功能外，園區內設置觀景台、賞鳥台、森林小山丘及步道，透過多樣化設計與導覽設施，讓到訪民眾認識棲息鳥類與生態環境，讓滯洪池不只是防災設施，而是兼具休閒、教育與環境保育功能，也可成為鄉親假日休閒的水岸後花園。

屏縣府水利處說明，為提升水岸環境，此次營造計畫以環境友善的單柱型橋墩打造3公尺寬的川廊連通便橋，達成全線通道縫合，也在入口處設置觀山臨水平台，運用借景手法將壯麗大武山系映入眼簾。

另外，為落實生態教育並實踐低碳觀測，增設賞鳥亭，讓居民能在不干擾鳥類棲息前提下親近自然，更植光蠟樹、楝樹、水社柳等多元樹種，並將既有草坵活化，透過匠人手作疊石階梯與茄苳、紫薇、九芎等花木補植，營造寧靜遮蔭的森林休憩空間。

滯洪池 周春米

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