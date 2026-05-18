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高雄竹寮取水站旁兩座超大垃圾山5年未清 議員批行政怠惰

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員黃飛鳳發現，竹寮取水站後方竟然堆置兩大座大垃圾山，環保局不該漠視不處理。圖／取自高雄市議會網站
議員黃飛鳳發現，竹寮取水站後方竟然堆置兩大座大垃圾山，環保局不該漠視不處理。圖／取自高雄市議會網站

高雄七成用水取自高屏溪大樹攔河堰，議員黃飛鳳指出，大樹區竹寮取水站後方，5年前被人偷倒垃圾，堆置兩座超大垃圾山，2年前橋頭地檢署已起訴，垃圾卻一直未清除，真的太離譜，相關單位行政怠惰、消極不作為。環保局表示，會盡速要求相關行為人清理垃圾。

高市議員黃飛鳳今天下午在議會總質詢指出，大樹區是水質水源保護區，日前她會勘時意外發現，竹寮取水站後方竟然囤積兩座超大垃圾山，初步了解是多年前有人濫倒垃圾，堆置處不僅鄰近取水站，距離伏流水管線更僅短短幾公尺，難保廢棄物不會滲流至地下影響水質。

黃飛鳳氣憤表示，會勘單位人員竟然說「這些垃圾都是衣服，沒什麼」，其實衣服的原料是石油，而且垃圾裡面藏什麼東西也不知道，2021年垃圾已堆置在水源保護區內，2024年橋頭地檢署已經起訴，為何多年不清除？

「堆置5年還在保存證據，真的太離譜了！」黃飛鳳氣憤說，垃圾山鄰近伏流水管線，會影響用水品質，不該以保存證據為由放著不管。她認為環保局應該要對地主水利署第七河川分署開罰，且要求提出具體清運時程。

環保局長張瑞琿表示，已陸續發文給橋頭地檢署，詢問有無需要繼續保存證據；依規定行為人、地主要去清理，先提報廢棄物清理計畫書給環保局，在了解去化管道與終點後才讓他們去清除，會盡速要求他們清除。行為人若未清除，環保局才會依據廢清法71條代清理。

議員黃飛鳳會同環保局及水利署第七河川分署人員會勘，要求盡速將垃圾清運離去。圖／議員黃飛鳳提供
議員黃飛鳳會同環保局及水利署第七河川分署人員會勘，要求盡速將垃圾清運離去。圖／議員黃飛鳳提供

高市議員黃飛鳳會同環保局及水利署第七河川分署人員會勘，要求盡速將竹寮取水站後方的垃圾清運離去。圖／議員黃飛鳳提供
高市議員黃飛鳳會同環保局及水利署第七河川分署人員會勘，要求盡速將竹寮取水站後方的垃圾清運離去。圖／議員黃飛鳳提供

議員黃飛鳳發現，竹寮取水站後方竟然堆置兩大座大垃圾山，要求環保局開發及積極處理。圖／議員黃飛鳳提供
議員黃飛鳳發現，竹寮取水站後方竟然堆置兩大座大垃圾山，要求環保局開發及積極處理。圖／議員黃飛鳳提供

高雄 高屏溪 垃圾山 環保局

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