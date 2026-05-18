屏東推恆春自製戲劇計畫 不限科班廣邀加入

屏東縣政府文化處推動結合恆春民謠、人文風景與地方記憶的「恆春自製戲劇計畫」，不限科班背景，廣邀熱愛戲劇、音樂與表演民眾加入，讓更多人透過表演看見在地文化。

文化處今天發布新聞稿表示，恆春有深厚民謠底蘊與生活文化，非常適合發展在地原創戲劇，「恆春自製戲劇計畫」以戲劇、歌唱與現場音樂演出為核心，發展屬於屏東與恆春半島的舞台作品。

文化處說，恆春文化中心作為恆春半島重要藝文展演與人才培訓基地，期待藉計畫透過演員訓練、舞蹈與表演工作坊及長期排練與實作，提供完整培訓機會，讓更多青年參與藝術創作，培養下一代恆春半島舞台人才。

招募對象包含演員、歌手及現場樂手，樂器類別涵蓋月琴、吉他、貝斯、鼓與鍵盤等，6月5日中午12時截止報名，6月13日下午2時到5時在恆春文化中心劇場館4樓視聽室面試。