高雄下酒菜競賽報名開跑　邀店家以印尼味參賽

高雄下酒菜料理競賽今年邁入10週年，市府經發局表示，今年將廣邀高雄各大美食品牌、小吃名店以「印尼味」為主題，採用高雄在地食材推出獨門料理參賽，賽事報名即日起至29日。

高雄市政府經濟發展局今天表示，「2026高雄下酒菜料理競賽」今年將廣邀高雄各大美食品牌、小吃名店以「印尼味」為主題，以高雄在地食材推出獨門料理參賽，並經網路投票與評審評選後，優勝店家將登場7月3日至5日高雄啤酒音樂節大會食堂席次。

此外，這屆下酒菜競賽更跨海邀請印尼國民美食名店Martabak Bangka PRAPATAN LILI來台交流，於啤酒音樂節現場分享道地的印尼煎餅風味。

經發局長廖泰翔表示，今年選定「印尼」作為跨國美食交流的主題，其名聞遐邇的沙嗲（Sate）、巴東牛肉及各式酥炸物（Gorengan）文化，以及熱鬧的街頭小吃光景，與高雄繽紛熱情的夜市小吃文化相當匹配。

經發局發布新聞稿說明，「2026高雄下酒菜料理競賽」即日起至5月29日開放報名，凡設籍登記於高雄、擁有實體店面且提供內用服務的餐飲店家皆具備報名資格。參賽作品料理方式不設限，主打以下酒創新規劃為主。

賽制分為網路票選及評審試吃2階段評選，第1階段網路票選將邀民眾上網投票選出心目中最對味的下酒菜店家，入選店家即可晉級第2階段評審試吃決賽。

第2階段決賽由專業評審團針對「啤酒協調性」、「美食鮮味度」及「料理創意度」進行實測評比，勝出的店家將登陸高雄啤酒音樂節大會食堂，在眾多樂迷前展現手藝。相關訊息可上經發局官網、臉書及高雄啤酒音樂節臉書粉絲專頁查詢。

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