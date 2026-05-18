高雄玉荷包產量回穩 搶國際訂單外銷估破百噸

高雄玉荷包荔枝將進入產季，市府農業局協助業者拓展海外市場、搶攻國際訂單，今年集結約50名優秀農民與26家貿易商，共同簽訂83公頃外銷供果園，外銷量預估突破百噸。

高雄市農業局今天發布新聞稿表示，在今年天候穩定、雨水充足加持下，玉荷包產量及品質穩定，今年高雄玉荷包種植面積達2314公頃，預估總產量達1萬4000公噸。

面對近期國際油價上漲及運輸成本攀升，農業局「115年高雄市拓展玉荷包荔枝國外市場輸銷獎勵計畫」中，加碼提高貿易商國外促銷費用獎勵，由原本10%提升至20%，協助業者拓展海外市場、搶攻國際訂單。

農業局表示，目前日本、港澳、新加坡、馬來西亞、紐西蘭及澳洲等海外市場訂單已陸續湧入，海內外買氣同步升溫；今年集結約50名優秀農民與26家貿易商，共同簽訂83公頃外銷供果園，外銷量預估突破百噸。

農業局強調，每一顆外銷玉荷包都經嚴格把關，從供果園、包裝場到貿易商皆須登錄「外銷作物生產供應鏈」，並落實產銷履歷與完整溯源制度，同時透過低溫、蒸熱或複合式檢疫處理，符合各國植物防疫規範。

「玉荷包」以果核小、果肉厚實、甜中帶微酸特點聞名，加上產季只有短短15天，農業局呼籲民眾把握時間品嘗；國內可上「高雄首選電商平台」訂購。