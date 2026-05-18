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國土署現勘橋頭新市鎮糖廠森林開發案 地方槓上環團：不能再等了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
開發單位內政部國土署今偕同5名委員赴橋頭糖廠現勘並蒐集正反意見，希望減少爭議、降低衝擊。記者郭韋綺／攝影
開發單位內政部國土署今偕同5名委員赴橋頭糖廠現勘並蒐集正反意見，希望減少爭議、降低衝擊。記者郭韋綺／攝影

橋頭新市鎮三期開發案規畫橋頭糖廠森林變更住商建地、開闢60米寬1-1道路銜接橋科，但環團直指，此開發案不僅逾10萬棵樹木消失，恐毀生態、加劇淹水，要求暫緩審議；不過，橋頭里長聯誼會認為地方發展停滯已久，盼能加速開發。開發單位內政部國土署今偕同5名委員赴橋頭糖廠現勘並蒐集正反意見，希望減少爭議、降低衝擊。

高雄市森林城市協會理事長莊傑任認為，橋頭糖廠開發案恐牽動百頃森林與螢火蟲棲地存亡，國土署以24小時連開3場會議審查過於草率，且上午現勘根本看不到螢火蟲，要求應於9、10月螢火蟲季辦理夜間現勘，並補足完整生態調查。

莊傑任說，橋糖已發現環頸雉等8種保育類鳥類，顯示開發單位「根本沒做生態調查」，籲開發應避開保育類棲地，保留糖廠老樹群、防空洞及百年五分車等文化資產。

他表示，目前搶救糖廠森林連署已突破4000人、56個團體參與，橋頭、岡山、楠梓皆有超過500人連署，顯示地方高度支持，守護森林團體將在會場展示連署布幔，並提出兼顧交通、森林保護與文化保存的民間方案，盼政府先完成生態文化盤點與協調，再討論開發。

「不能再等了，」筆秀里長詹嘉郡說，橋頭長年發展停滯，隨著橋頭科學園區進駐，地方急需完善聯外道路與都市規畫，盼加速推動新市鎮三期開發，帶動人口、商業及生活機能成長，9成以上居民支持開發，盼交通改善後紓解壅塞，提升地方發展機會。

國土署都市更新建設組副組長廖佳展回應，環團質疑近期連開3場審查過於倉促，但其實此案自去年底就持續檢討，原訂3月、4月底審查，因委員時間與環團意見修正，一路延到5月，前後已歷時近5個月，並非刻意連續3場定生死。

廖佳展說，目前進行多為小組審查與會勘，並非最終決議，後續仍須經土徵小組及都計大會程序，其中都計大會才具正式決議效力，時間也尚未確定，「6月一定來不及」，最快可能落在7月。

針對環團憂心道路拓寬衝擊老樹與校園安全，60米道路不一定全幅開發，未來會規劃綠帶，盡量保留現有樹木，若需移植也會依規定辦理，規劃時已避免拆除國小校舍，校門前也會預留緩衝空間，不會讓學生一出校門就直接面對大馬路。

委員劉曜華說，開路將有6棵老樹受影響，包含3棵老樟樹、2棵榕樹、印度橡膠樹，以及樹齡有180年芒果樹，此行現勘希望讓既有道地發揮效、更順暢，同時達到保留綠地及文史資產，讓開發案達成最大公益性。

橋頭糖廠防空洞歷史遺跡恐因開闢道路必須拆除。記者郭韋綺／攝影
橋頭糖廠防空洞歷史遺跡恐因開闢道路必須拆除。記者郭韋綺／攝影

開發單位內政部國土署今偕同5名委員赴橋頭糖廠現勘並蒐集正反意見，希望減少爭議、降低衝擊。記者郭韋綺／攝影
開發單位內政部國土署今偕同5名委員赴橋頭糖廠現勘並蒐集正反意見，希望減少爭議、降低衝擊。記者郭韋綺／攝影

開發單位內政部國土署今偕同5名委員赴橋頭糖廠現勘並蒐集正反意見，希望減少爭議、降低衝擊。記者郭韋綺／攝影
開發單位內政部國土署今偕同5名委員赴橋頭糖廠現勘並蒐集正反意見，希望減少爭議、降低衝擊。記者郭韋綺／攝影

國土署 橋頭 環團 森林 內政部

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