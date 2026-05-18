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澎湖縣長陳光復摔倒重傷住院3個月 今起開展積極治療

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復。澎湖縣政府／提供
澎湖縣長陳光復。澎湖縣政府／提供

澎湖縣長陳光復今年2月春節期間跌倒受傷，目前仍在高雄榮總加護病房，他的臉書今天更新動態，預計本周開始要展開為期5個月的神經修復療程。陳光復妻子吳淑瑾說，「陳光復的超強意志力，令她動容且驕傲。」

陳光復臉書說，縣長妻子吳淑瑾這個周末回到澎湖，許多鄉親紛紛詢問縣長近況。除了感恩鄉親的支持與關心，吳淑瑾也要向大家報告一個好消息，那就是縣長從本周開始要進行為期五個月的積極治療，希望能為縣長的腦部復原，帶來突破性的進展。

陳光復說，原訂於4月初開始進行的神經修復治療，因為陸續的發燒現象，被迫延後。當時高雄榮總也採取了全面隔離的方式進行診治，目前的身體狀況都已獲得控制，經過上周的仔細觀察，今天開始， 院方將開始進行神經修復的療程。

陳光復臉書表示，「自2月17日發生意外已經3個月，家人的心情一直隨著我的身體變化而起起伏伏，3月時就能睜開眼睛，眼睛隨著周圍的聲音移動，從一開始的遲緩，到如今不單是眼球移動，也能夠轉頭等等，每天點點滴滴的微小進步，看在吳淑瑾的眼中，盡是喜悅與感激。」

臉書發文最後，也希望神經修復的療程可以順利進行，吳淑瑾與二位女兒外，還有縣長的哥哥、嫂嫂、姊姊、姊夫與弟弟、弟妹們，也都齊心為縣長禱告，「一如縣長的姊夫施淵泉牧師所言，相信大箍ㄟ一定會讓我們見證神的奇蹟。」

陳光復 澎湖

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