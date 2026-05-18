總統府音樂會23日屏東登場 排灣族歌手以月琴碰撞軍樂

總統府、文化總會共同主辦「2026總統府音樂會－民主台灣 南風暖歌」，將於23日晚間7時登場。以磅礡氣勢為節目開場的，是將首度與海軍軍樂隊共演的排灣族金曲歌手戴曉君Sauljaljui，月琴遇上軍樂的顛覆性組合令人相當期待，雙方也於日前加緊練習，希望能為觀眾呈現完美演出。

戴曉君Sauljaljui表示，過世的父親曾擔任軍中指揮，她在屏東時也對軍樂隊感到嚮往跟羨慕，這次總統府音樂會能跟海軍軍樂隊一同演出〈sinisanparavac 你是無比耀眼的〉，以月琴與管樂、打擊樂交織出嶄新聲響，讓她有一種與父親更靠近的感覺，別具意義。

戴曉君Sauljaljui說，台灣擁有多元族群，要欣賞彼此，讓最好的母語在這一天被大家聽見。這次她特別在歌曲的最後加入台語「一個囡仔一個夢 天地準備欲振動 一陣囡仔做陣夢 台灣四界有向望」，及客語「共下來」，將不同語言濃縮進代表「自信」的這首歌，傳達出對台灣多元文化的驕傲。

文總說明，國民大會解散後，1996年台灣迎來第一次總統直選，台灣人民在飛彈的威脅下，投出歷史性的一票，30年後，總統府音樂會在這重要的日子，以「民主台灣 南風暖歌」為題，安排五大節目內容，以音樂串聯台灣民主精神的發展軸線，重新連結人民、土地與時代記憶。

第一段節目「島嶼回聲」，邀戴曉君Sauljaljui及海軍軍樂隊開場共演，戴曉君Sauljaljui唱出台灣民主自由下所發展出的多樣性，海軍軍樂隊則以堅定的態度，表現出守護台灣價值、守衛人民安全的決心，呼應「民主台灣」的意象，也凸顯總統直選30年的重要意義。

「2026總統府音樂會｜民主台灣 南風暖歌」將於23日在屏東縣立體育館登場，現場設置超過30攤市集品牌，包含水果相關製品、小吃、甜點及文創手作商品等，市集活動從下午3點到晚上9點半，音樂會則從晚上七點開始，並於草皮上搭設大螢幕進行轉播，邀請大家一同共襄盛舉。