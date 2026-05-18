高雄小港機場外沿途圍牆被嫌有損門面 陳其邁允諾繼續改善

高雄小港機場聯外道路的高築圍牆，斑駁單調且無法讓外界觀看飛機起降，議員李順進今天在議會總質詢指出，中山四路迎賓大道是高雄的門面，應該要優質的景觀設計及美化視覺。市長陳其邁說，已有200公尺圍牆改穿透式圍牆，繼續與民航局協調，盼運用彩繪或廣告改善圍牆景觀。

議員李順進指出，機場北側圍牆在觀光局努力下完成彩繪，可惜位在農田旁沒什麼旅客看見，反觀機場外的中山四路圍牆斑駁及高築鐵絲網，圍牆阻隔外界視線，外人無法觀看飛機起降。

李順進進一步說，此道路是通往市區的唯一道路，應該要有優質的景觀設計及美化視覺，給進出國內外旅客看見高雄是具有前瞻美感，活力的城市。希望結合演唱會經濟或市政建設進行城市行銷，如採用帆布或彩繪，打造穿透式圍牆及周邊空間再利用，盼改善機場門面、繁榮前鎮小港。

市長陳其邁表示，國際旅客出了機場外的道路就是高雄的門戶，目前從小港進市區的左側景觀已經改善很多，從高雄公園、綠廊道到台塑昆仲公園的景觀都不錯；另外一側中山四路圍牆，民航局已拆掉200公尺改為穿透式圍牆，希望拆除範圍可以更長一點，這樣開車視野會比較開闊，後續會跟民航局協調，目前還有圍牆部分，使用彩繪或廣告等方式來改善整體景觀，持續改善機場入口意象。