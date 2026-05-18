高雄敬老卡點數加碼 免費公車改扣點 挨批福利縮水

高市府追加一點六五億元預算將敬老卡點數由現行每年一千兩百點，從今年七月起調升為每月六百點，民代發現，原本免費搭公車，變成只能用點數扣一半的票價，偏鄉長輩每月通勤費恐破六百元。社會局回應，長輩搭配一九九吃到飽仍可免費搭公車，非都會區改以兩段式票價因應。

高市敬老卡今年七月一日起調整，特約計程車扣抵由五十點增至八十五點，不過公車搭乘從免費改為扣抵半價點數，引發多名議員質疑「福利變相減少」。

市議員黃文益分析，全市有效卡數逾四十五萬張，實際使用人數約廿六萬人，平均每月約五點一萬人使用敬老卡搭公車，其中二四二三名長者搭乘距離較遠，每月搭乘公車費用逾六百元，新制上路讓高公車用量族的福利縮水。

議員林富寶指出，六龜至市區建國站車票半價一一九元、甲仙至建國站半價一一六元，以每月六百點估算，市區可搭公車七十五次、偏鄉五次就用完；偏鄉長輩到市區看病成本變高，不利市區長輩到甲仙吃芋冰或寶來溫泉泡湯。

議員范織欽說，新制度對偏遠地區原住民不利，許多部落長輩反映每月六百點不夠用，淪為「象徵性補助」。

議員李亞築認為，北高雄民眾外出仰賴公車，應維持原先不扣點制度。

社會局說明，高頻率搭市區公車長輩約千餘人，鼓勵使用敬老卡先扣一九九點購買公車「吃到飽」方案，即可不限次數搭市區公車，每月扣除一九九點後，剩餘四○一點仍可用於火車、計程車、運動中心及藝文場館等場所使用。

至於偏鄉長輩外出距離遙遠，客運公車票價恐動輒破百元。社會局說，調整為公車及公路客運起跳票價均為八點、單趟最高十六點的上限優惠；公車式小黃及幸福巴士仍免費搭乘、不扣點，可滿足多數長輩乘車需求，「新制敬老卡不會縮減長輩福利，提升福利使用彈性與便利性」。