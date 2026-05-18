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高雄敬老卡點數抵掛號費 民代：非都會區吃不到

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄敬老卡點數增加，衛生福利部旗山醫院剛升格區域教學醫院，長輩怨掛號費暴增卻未納入扣點優惠範圍。記者徐白櫻／攝影
高雄敬老卡點數增加，衛生福利部旗山醫院剛升格區域教學醫院，長輩怨掛號費暴增卻未納入扣點優惠範圍。記者徐白櫻／攝影

高雄敬老卡改制，新納入公營市立醫院和卅八區衛生所看病掛號可扣抵五十點，但公營醫院僅四間，非都會區依舊不便，如衛生福利部旗山醫院今年三月剛升格區域教學醫院，掛號費從百餘元暴增至三百四十元，卻未納入扣點優惠範圍，議員建議納入私立大型醫療院所和基層診所。

市長陳其邁說，會進一步跟旗山醫院協調，盡快爭取開放敬老卡抵扣。

大旗美地區議員林義迪指出，鄉下沒有捷運、輕軌，搭計程車不方便，許多長輩的卡片放在抽屜沒在用，雖然日後看病可抵扣五十元掛號費，但病患最多的旗山醫院甫從百元增加至四百元，看病變貴，卻不能使用敬老卡，新福利「看得到、吃不到」。

「敬老卡很少用，倒不如發送現金較實用！」年逾七十歲的美濃林姓居民說，旗山醫院收費比以前貴很多，看病時非常有感；住鄉下不可能搭計程車外出，也不像市區老人閒閒沒事搭公車或捷運出遊，點數幾乎全送給政府。

議員黃文益、李亞築表示，全市僅四家市立醫院僅提供扣點，偏鄉長者若全湧入衛生所恐量能不足，建議納入私立大型醫療院所和基層診所；北高雄沒有公營醫院，前往衛生所看診路途遙遠，應加速媒合偏鄉私營院所。

社會局長蔡宛芬說明，比照雙北制度僅納公營醫院和衛生所，若要納入私立院所和基層診所涉及龐大追加預算數，須進一步評估。

旗山醫院 敬老卡 陳其邁

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