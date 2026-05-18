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看好有機肥前景 新廠進駐屏東農科園區二期

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
富農肥料生物科技公司在屏東農科園區設廠投資一點七億元，昨舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
富農肥料生物科技公司在屏東農科園區設廠投資一點七億元，昨舉行動土典禮。記者劉星君／攝影

屏東農業科技產業園區再添生力軍，生產有機肥料富農肥料生物科技公司，昨在農科園區舉行新建廠房動土典禮，預計投入一點七億元，預計最快今年底第一期試運轉。農科園區主任莊老達說，一期園區進駐率九十七％、二期園區進駐率卅八％，還有約六十公頃可讓新廠商進駐。

莊老達說，農科園區涵蓋生物肥料、保健食品、寵物、水產、植物萃取、水族等多元產業，結合循環農業，同時提供銀行、檢疫、報關與外銷等一條龍服務。二期園區有多家業者洽談中，包括水產飼料、生醫材料及高質化畜產加工等產業，中央畜產會檢驗大樓也將落腳農科。

莊老達表示，農科第三期設在桃園機場第三跑道旁，南部有低溫物流，北部希望可以串聯南北低溫物流，第三期出租招商土地近七公頃，預計今年第四季或是明年初開招商說明會。

富農肥料生物科技董事長鍾振楠說，公司原位在內埔鄉富田村建廠約五年，因應農糧署推廣有機肥，市場需求增，擴大產線設廠，新廠總占地約三千六百坪、建坪二千七百坪，整合農科資源，生產農民可直接使用有機肥料，降低農民生產成本，內埔廠也將逐步移轉至農科廠區。

屏東縣長周春米昨出席動土典禮表示，屏東近年推動全人照顧與產業升級，全縣四四三個村里有四廿四處社區關懷據點及文健站，布建率達九十五％。行政院長前天南下支持高鐵延伸屏東第一階段台鐵六塊厝站體遷移作業，未來交通建設到位，有助產業升級，提升競爭力。

屏東 植物

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