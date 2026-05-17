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影／守護美麗墾丁珊瑚海 淨海任務清除約65公斤垃圾量

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
清除纏繞珊瑚礁的魚線。圖／墾管處提供
清除纏繞珊瑚礁的魚線。圖／墾管處提供

墾丁國家公園管理處、台灣珊瑚礁學會與中華民國水中攝影協會等單位，今天與各地海人展開淨海行動，今有121名潛水員在海下大掃除，共清出65公斤垃圾量。

墾管處表示，今天的淨海區域包括萬里桐、山海、紅柴坑及眺石地區等海域，共10團隊（9隊岸潛及1隊船潛），121名潛水員，經過眾人海下大掃除，清出約65公斤垃圾量。墾管處觀察，近年淨海垃圾量減少，顯示民眾有愛海意識，平時也有潛團或個人自發淨海，呼籲大家從生活中落實源頭垃圾減量行動。

墾管處觀察，近5年來海下大掃除清出垃圾量從以往的一天兩三百公斤到近年不到百公斤，除了平日就會定期下海清垃圾外，當地潛水團隊平日若發現大海垃圾，也會順手清除，清出大海垃圾包括，魚線、網線、塑膠與鐵罐等。另外也請除海下垃圾也與天氣息息相關。

墾管處表示，今17日與各地海人共同執行淨海，參與夥伴除兩會會員外，有墾管處同仁、海洋保育志工及各地潛水團，包含真理大學水肺潛水俱樂部、山海潛水、南北潛水及長隆潛水等，於園區海域清除海底垃圾，以維護海洋自然環境。

墾管處提醒，從生活落實愛海，隨身攜帶環保餐具、減碳與垃圾減量等行動。除不定期辦淨海活動，平日也會安排保育志工淨灘淨海，讓美麗的墾丁珊瑚海永續長在。

清除海廢，維護海洋生態健康。圖／墾管處提供
清除海廢，維護海洋生態健康。圖／墾管處提供

海洋廢棄物清出後垃圾分類。圖／墾管處提供
海洋廢棄物清出後垃圾分類。圖／墾管處提供

墾丁國家公園管理處、台灣珊瑚礁學會與中華民國水中攝影協會等單位，今天與各地海人展開淨海行動，121名潛水員在海下大掃除，共清出65公斤垃圾量。圖／墾管處提供
墾丁國家公園管理處、台灣珊瑚礁學會與中華民國水中攝影協會等單位，今天與各地海人展開淨海行動，121名潛水員在海下大掃除，共清出65公斤垃圾量。圖／墾管處提供

墾丁 墾管處 珊瑚礁

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