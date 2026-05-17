快訊

回應川習會涉台問題 賴總統：捍衛中華民國現狀、沒有「台獨」問題

高雄多車大喇喇違停路口…為光顧這間豆漿店 網曝：20年夜間都這樣

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火！IU生日會哽咽鞠躬道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄多車大喇喇違停路口為光顧這間豆漿店 網曝：20年來夜間都這樣

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
民眾拍下位於高市三民區九如一路某知名豆漿店外多輛轎車大喇喇違停路口畫面。圖／Threads網友_llzhi_7提供
民眾拍下位於高市三民區九如一路某知名豆漿店外多輛轎車大喇喇違停路口畫面。圖／Threads網友_llzhi_7提供

高市九如一路某知名豆漿店一開店就吸引不少消費者光顧，造成路口違停亂象，有民眾拍下多輛轎車大喇喇違停路口畫面PO網引熱議，有網友曝實況，「這路口違停、逆向和闖紅燈稀鬆平常」、「警察一廣播，一堆人衝出移車」、「夜裡20年來都如此」。

網友_llzhi_7拍下位於三民區九如路某知名豆漿店的汽機車違停畫面，PO網調侃「還得是我大高雄」，只見畫面中，除有機車違停紅線外，豆漿店的門口有多輛轎車違停在黃網狀線或斑馬線上，無視往來人車行車安全。

貼文一出，釣出不少在地及知情網友熱議，有網友直指「這個路口反應了好多次了還是一樣，認真觀察的話這個路口不只違停，各種逆向闖紅燈都稀鬆平常，那個人行道最搞笑，當初施工說是要做無障礙，結果做完之後，豆漿店客人的機車幾乎都停在人行道上反而充滿障礙」。

有網友則揭露「5年前經過就覺得很傻眼了，看來現在一樣完全沒有改變」、「夜裡好像二十年來都這樣」、「這裡始終是個謎，那巷子看似死路，其實車子違停成了死路」、「警察來廣播就會看到一堆人跑出來移車」、「現在有取締正常不少，以前不取締的時候的機車是像花瓣一樣完全包圍整個轉角的」。

有網友批評「違停很久了，都沒作為」、「每天都有人這樣停」、「這邊真的不意外，有報才會來，沒報就隨便了」、「四輪想停哪停哪，打個雙黃燈慢車道也是停車格」、「那邊完全法外之地」、「停斑馬線上真大牌」。

轄區三民二警分局指出，昨深夜11時15分許接獲民眾報案指稱，九如一路與堯山街口有多輛車違規停車，警方獲報後派員到場查處。

警方見4輛轎車和1輛機車違規停放於交岔路口處，已依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車，處600元以上1200元以下罰鍰，依法對車主舉發。

違停 人行道 高雄

延伸閱讀

獨／誇張重機淡江大橋南北違停拍照 2個警分局都要開罰

高雄死亡車禍…8旬婦路口疑閃違停 遭大貨車輾頭命喪輪下

「原子少年2」選秀成員陳傳欣台藝大門口遭撞 肇事駕駛肇逃旋遭逮

以前很潮！85度C變摳腳阿伯聚集地 網曝最大敗筆：整天都菸味

相關新聞

影／高雄多車大喇喇違停路口為光顧這間豆漿店 網曝：20年來夜間都這樣

高市九如一路某知名豆漿店一開店就吸引不少消費者光顧，造成路口違停亂象，有民眾拍下多輛轎車大喇喇違停路口畫面PO網引熱議，有網友曝實況，「這路口違停、逆向和闖紅燈稀鬆平常」、「警察一廣播，一堆人衝出移車」、「夜裡20年來都如此」。

影／守護美麗墾丁珊瑚海 淨海任務清除約65公斤垃圾量

墾丁國家公園管理處、台灣珊瑚礁學會與中華民國水中攝影協會等單位，今天與各地海人展開淨海行動，今有121名潛水員在海下大掃除，共清出65公斤垃圾量。

紳士路騎澎湖登場 近200重機跨海參與感受海島風光

澎湖島嶼道路近期成為國內車隊的熱門路線，「DGR紳士路騎」今天登場，近200部重機抵澎，盛裝打扮的騎士們齊聚參與。馬公市...

影／屏東好客米食節 竹田驛站前登場大雨來襲「全泡湯了！」

屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，開幕活動「米香轉運接龍」因瞬間強降雨取消，取消後動線民眾怒批混亂，現場市集50組攤商都淋成落湯雞，攤商日前就跟主辦單位表示，能否將陽傘換帳篷，但未果，遇到雨勢來襲「全泡湯了！」。

屏東視察！卓揆：高鐵東進起點 地方：國際棒球場需交通配套

行政院長卓榮泰昨到屏東視察表示，屏東高鐵特區有六大建設，台鐵六塊厝站西遷至高鐵特區是第一塊拼圖，未來屏東國際棒球場也將是國內唯一可搭高鐵直達的球場，但立委蘇清泉點出，高鐵屏東站完工要十三年，棒球場明年完工，若周邊交通建設跟不上，將造成很大麻煩。

到墾丁看科學展？ 墾丁福華與科工館推另類觀光遊程

近期墾丁觀光略有起色，連假時墾丁大街擠滿人潮。為了落實觀光產業多元化，墾丁福華飯店與科學工藝博物館合作推出「瘋狂科學家－趣味科學特展」，即日起展出至9月5日，讓旅客到墾丁除了享受自然風光，也接觸另類觀光休閒體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。