影／高雄多車大喇喇違停路口為光顧這間豆漿店 網曝：20年來夜間都這樣

高市九如一路某知名豆漿店一開店就吸引不少消費者光顧，造成路口違停亂象，有民眾拍下多輛轎車大喇喇違停路口畫面PO網引熱議，有網友曝實況，「這路口違停、逆向和闖紅燈稀鬆平常」、「警察一廣播，一堆人衝出移車」、「夜裡20年來都如此」。

網友_llzhi_7拍下位於三民區九如路某知名豆漿店的汽機車違停畫面，PO網調侃「還得是我大高雄」，只見畫面中，除有機車違停紅線外，豆漿店的門口有多輛轎車違停在黃網狀線或斑馬線上，無視往來人車行車安全。

貼文一出，釣出不少在地及知情網友熱議，有網友直指「這個路口反應了好多次了還是一樣，認真觀察的話這個路口不只違停，各種逆向闖紅燈都稀鬆平常，那個人行道最搞笑，當初施工說是要做無障礙，結果做完之後，豆漿店客人的機車幾乎都停在人行道上反而充滿障礙」。

有網友則揭露「5年前經過就覺得很傻眼了，看來現在一樣完全沒有改變」、「夜裡好像二十年來都這樣」、「這裡始終是個謎，那巷子看似死路，其實車子違停成了死路」、「警察來廣播就會看到一堆人跑出來移車」、「現在有取締正常不少，以前不取締的時候的機車是像花瓣一樣完全包圍整個轉角的」。

有網友批評「違停很久了，都沒作為」、「每天都有人這樣停」、「這邊真的不意外，有報才會來，沒報就隨便了」、「四輪想停哪停哪，打個雙黃燈慢車道也是停車格」、「那邊完全法外之地」、「停斑馬線上真大牌」。

轄區三民二警分局指出，昨深夜11時15分許接獲民眾報案指稱，九如一路與堯山街口有多輛車違規停車，警方獲報後派員到場查處。

警方見4輛轎車和1輛機車違規停放於交岔路口處，已依違反道路交通管理處罰條例第56條第1項第1款，在禁止臨時停車處所停車，處600元以上1200元以下罰鍰，依法對車主舉發。