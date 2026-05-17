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富農肥料屏東農科設廠投資1.7億元今動土 農科園區二期進駐率38％

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長周春米（前排右三）今出席富農肥料生物科技公司在屏東農科園區設廠動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排右三）今出席富農肥料生物科技公司在屏東農科園區設廠動土典禮。記者劉星君／攝影

屏東農業科技產業園區再添生力軍，生產有機肥料富農肥料生物科技公司，今在農科園區舉行新建廠房動土，預計投入1.7億元，最快今年底第一期試俥。農科園區主任莊老達說，一期園區進駐率97%、二期園區38%，還有約60公頃可讓新廠商進駐。

莊老達說，農科園區涵蓋生物肥料、保健食品、寵物、水產、植物萃取、水族等多元產業，結合循環農業概念，同時提供銀行、檢疫、報關及外銷等一條龍服務。目前有多家業者洽談進駐，包括水產飼料、生醫材料及高質化畜產加工等產業，中央畜產會的檢驗大樓也將落腳農科。

莊老達表示，農科第三期部分會設在桃園機場第三跑道旁，主打低溫物流，南部有低溫物流，北部希望可以串聯南北低溫物流，第三期出租招商土地近七公頃，預計今年第四季或明年初開招商說明會。

富農肥料生物科技董事長鍾振楠說，公司原位於內埔鄉富田村建廠約5年，因應農糧署推廣有機肥，市場需求增，擴大產線設廠，新廠總占地約3600坪、建坪2700坪，未來整合農科資源，生產農民可直接使用有機肥料，協助降低農民生產成本，原有內埔廠區也將逐步移轉至農科廠區。

屏東縣長周春米今出席動土典禮表示，屏東近年積極推動全人照顧與產業升級，全縣443個村里已有424處社區關懷據點及文健站，布建率達95%。她提到，行政院長日前南下拍板高鐵延伸屏東第一階段台鐵站體遷移作業，未來交通建設到位，有助於產業升級，提升屏東競爭力。

富農肥料生物科技公司在屏東農科園區設廠，公司董事長鍾振楠（左）、縣長周春米（右）今出席動土典禮。記者劉星君／攝影
富農肥料生物科技公司在屏東農科園區設廠，公司董事長鍾振楠（左）、縣長周春米（右）今出席動土典禮。記者劉星君／攝影

富農肥料生物科技公司在屏東農科園區設廠，公司董事長鍾振楠（左）、縣長周春米（右）今出席動土典禮。記者劉星君／攝影
富農肥料生物科技公司在屏東農科園區設廠，公司董事長鍾振楠（左）、縣長周春米（右）今出席動土典禮。記者劉星君／攝影

富農肥料生物科技公司近在屏東農科園區設廠投資1.7億元，今天舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
富農肥料生物科技公司近在屏東農科園區設廠投資1.7億元，今天舉行動土典禮。記者劉星君／攝影

屏東 周春米

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