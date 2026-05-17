聽新聞
0:00 / 0:00
紳士路騎澎湖登場 近200重機跨海參與感受海島風光
澎湖島嶼道路近期成為國內車隊的熱門路線，「DGR紳士路騎」今天登場，近200部重機抵澎，盛裝打扮的騎士們齊聚參與。馬公市長黃健忠也親自體驗，感受海島風光與騎乘魅力。
今天是全球共騎日，2026年「DGR紳士路騎」澎湖場活動登場，號召近200部重型機車透過海運託運抵澎，一行人展開路騎行程。這次活動的重機隊也包含澎湖在地車友，自西嶼二崁出發，行經漁村小徑、濱海公路及縣道等路段，沿途欣賞澎湖海天一色的島嶼景致。
馬公市長黃健忠也身著紳士服裝，帶著女兒體驗路騎；國民黨澎湖縣議員吳政杰、湖西觀音宮總幹事楊昭武等人共同參與，眾人沿途有序前行，感受騎乘樂趣。
「DGR紳士路騎」澎湖場活動路線自西嶼鄉出發，沿途經過白沙、湖西鄉，最終返回馬公市，全程約30公里。參與騎士一路馳騁海島風光之間，留下深刻印象與滿滿回憶，相約明年再度參與。
「紳士路騎」（Distinguished Gentleman's Ride，簡稱DGR）是一項全球串聯的公益慈善活動，核心理念是為男性健康發聲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。