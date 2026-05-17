紳士路騎澎湖登場 近200重機跨海參與感受海島風光

澎湖島嶼道路近期成為國內車隊的熱門路線，「DGR紳士路騎」今天登場，近200部重機抵澎，盛裝打扮的騎士們齊聚參與。馬公市長黃健忠也親自體驗，感受海島風光與騎乘魅力。

今天是全球共騎日，2026年「DGR紳士路騎」澎湖場活動登場，號召近200部重型機車透過海運託運抵澎，一行人展開路騎行程。這次活動的重機隊也包含澎湖在地車友，自西嶼二崁出發，行經漁村小徑、濱海公路及縣道等路段，沿途欣賞澎湖海天一色的島嶼景致。

馬公市長黃健忠也身著紳士服裝，帶著女兒體驗路騎；國民黨澎湖縣議員吳政杰、湖西觀音宮總幹事楊昭武等人共同參與，眾人沿途有序前行，感受騎乘樂趣。

「DGR紳士路騎」澎湖場活動路線自西嶼鄉出發，沿途經過白沙、湖西鄉，最終返回馬公市，全程約30公里。參與騎士一路馳騁海島風光之間，留下深刻印象與滿滿回憶，相約明年再度參與。