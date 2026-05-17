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高雄市自有建物設太陽光電補助 即起開放申請

中央社／ 高雄17日電
鼓勵市民於自有建築物設置太陽光電設備，高雄市政府辦理太陽光電補助，即起開放申請。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 115年5月17日 中央通訊社
鼓勵市民於自有建築物設置太陽光電設備，高雄市政府辦理太陽光電補助，即起開放申請。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 115年5月17日 中央通訊社

鼓勵市民於自有建築物設置太陽光電設備，高雄市政府今年持續編列預算辦理太陽光電補助；即起開放申請，補助金額每峰瓩從新台幣6000元至1萬2000元不等。

高雄市工務局今天發布新聞稿說明，高雄市日照條件良好，具備發展太陽光電良好條件；今年太陽光電補助總補助經費計1000萬元，即起至10月15日開放申請，補助金額每峰瓩（kWp）6000元至1萬2000元不等。

工務局長楊欽富表示，此次補助標準優於經濟部「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」每峰瓩3000元，盼提高民眾參與意願。

工務局表示，以一般透天住宅屋頂設置5峰瓩太陽光電系統為例，裝置費用約為35萬元，可申請補助金額約3萬元，每年售電收入約3萬6000元，預估投資回收年限約為9至10年；其後約10至11年的發電收益，可作為穩定淨收入來源。

工務局指出，凡設籍高雄市的市民，於高雄市合法建築物屋頂或露台設置太陽光電系統者，得由建築物所有權人或其配偶、一親等親屬提出申請。

另外，針對那瑪夏、桃源等偏遠地區設置太陽光電設施採2倍補助，每一申請案最高補助金額以20萬元為限，同一申請人如果有多案申請補助，累積最高補助金額以30萬元為上限。

公告補助受理期限即日起至10月15日，相關申請流程及表單資料，可至建築管理處「高雄之光宜居之城」網頁查詢；或洽工務局太陽光電窗口李先生（07）3368333轉2134。

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