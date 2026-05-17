運動i台灣系列澎湖登場 近千親子長者舞動樂活同歡

運動i台灣系列的「親子FUN動島．一起放電趣」暨「舞動菊島．樂活同歡」活動，近1000親子與長者今天一起同樂，嗨翻澎湖綜合體育館，澎湖教育處長陳晶卉形容就像阿妹三天三夜演唱會。

運動i台灣「親子FUN動島．一起放電趣」暨「舞動菊島．樂活同歡」活動，由澎湖健康樂活運動協會與馬公市體育會舉辦，今天在澎湖多功能綜合體育館展開，澎湖議長陳毓仁、民進黨議員呂黃春金、縣府教育處長陳晶卉、湖西鄉長陳振中、前馬公市長葉竹林等人，與在場近1000親子與長者們一起同樂運動。

陳毓仁表示，「親子FUN動島．一起放電趣」是運動i台灣系列活動之一，今天安排親子一起律動，除了增進親子關係、培養感情，也讓小朋友遠離3C，是假日最棒活動。

陳晶卉更盛讚親子律動充滿活力，讓整個體育館內宛若地震，有如台北阿妹三天三夜演唱會，所有參與的親子們，精、氣、神都來了，真正達到親子開心放電、一起同樂運動目標。

「親子FUN動島．一起放電趣」活動，在澎湖健康樂活運動協會的安排下，有親子律動、大球挑戰、爆破氣球、火箭氣球等趣味活動，現場笑聲不斷、活力滿滿；「舞動菊島．樂活同歡」活動，不分年齡，從熱情舞曲到金字塔、踢球過障礙、螞蟻雄兵等趣味挑戰，親子們一起舞動菊島、樂活同歡，舞出熱情、跳出健康。