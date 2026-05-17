快訊

全新實驗情境、酸雨入題…115會考自然解答一覽 這題有難度考討論度高

蘇起看川習會：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

聽新聞
0:00 / 0:00

運動i台灣系列澎湖登場 近千親子長者舞動樂活同歡

中央社／ 澎湖縣17日電
運動i臺灣系列「親子FUN動島．一起放電趣」暨「舞動菊島．樂活同歡」活動17日展開，近千親子與長者一起同樂，場面熱烈嗨翻澎湖綜合體育館。中央社 115年5月17日 中央通訊社
運動i臺灣系列「親子FUN動島．一起放電趣」暨「舞動菊島．樂活同歡」活動17日展開，近千親子與長者一起同樂，場面熱烈嗨翻澎湖綜合體育館。中央社 115年5月17日 中央通訊社

運動i台灣系列的「親子FUN動島．一起放電趣」暨「舞動菊島．樂活同歡」活動，近1000親子與長者今天一起同樂，嗨翻澎湖綜合體育館，澎湖教育處長陳晶卉形容就像阿妹三天三夜演唱會。

運動i台灣「親子FUN動島．一起放電趣」暨「舞動菊島．樂活同歡」活動，由澎湖健康樂活運動協會與馬公市體育會舉辦，今天在澎湖多功能綜合體育館展開，澎湖議長陳毓仁、民進黨議員呂黃春金、縣府教育處長陳晶卉、湖西鄉長陳振中、前馬公市長葉竹林等人，與在場近1000親子與長者們一起同樂運動。

陳毓仁表示，「親子FUN動島．一起放電趣」是運動i台灣系列活動之一，今天安排親子一起律動，除了增進親子關係、培養感情，也讓小朋友遠離3C，是假日最棒活動。

陳晶卉更盛讚親子律動充滿活力，讓整個體育館內宛若地震，有如台北阿妹三天三夜演唱會，所有參與的親子們，精、氣、神都來了，真正達到親子開心放電、一起同樂運動目標。

「親子FUN動島．一起放電趣」活動，在澎湖健康樂活運動協會的安排下，有親子律動、大球挑戰、爆破氣球、火箭氣球等趣味活動，現場笑聲不斷、活力滿滿；「舞動菊島．樂活同歡」活動，不分年齡，從熱情舞曲到金字塔、踢球過障礙、螞蟻雄兵等趣味挑戰，親子們一起舞動菊島、樂活同歡，舞出熱情、跳出健康。

澎湖 體育 陳振中

延伸閱讀

61名小飛毛腿一較高下 中和寶寶爬行賽萌力大爆發

拆解育兒情緒地雷 學者：教導孩子前先照顧好自己

國際家庭日 彩虹愛家協會聚焦家庭情緒教育

2026 Panasonic台北城市路跑賽即日起開放報名 想得美不如跑的好！持續擴大跑步族群的參與 用行動實踐美好生活

相關新聞

影／屏東好客米食節 竹田驛站前登場大雨來襲「全泡湯了！」

屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，開幕活動「米香轉運接龍」因瞬間強降雨取消，取消後動線民眾怒批混亂，現場市集50組攤商都淋成落湯雞，攤商日前就跟主辦單位表示，能否將陽傘換帳篷，但未果，遇到雨勢來襲「全泡湯了！」。

屏東視察！卓揆：高鐵東進起點 地方：國際棒球場需交通配套

行政院長卓榮泰昨到屏東視察表示，屏東高鐵特區有六大建設，台鐵六塊厝站西遷至高鐵特區是第一塊拼圖，未來屏東國際棒球場也將是國內唯一可搭高鐵直達的球場，但立委蘇清泉點出，高鐵屏東站完工要十三年，棒球場明年完工，若周邊交通建設跟不上，將造成很大麻煩。

到墾丁看科學展？ 墾丁福華與科工館推另類觀光遊程

近期墾丁觀光略有起色，連假時墾丁大街擠滿人潮。為了落實觀光產業多元化，墾丁福華飯店與科學工藝博物館合作推出「瘋狂科學家－趣味科學特展」，即日起展出至9月5日，讓旅客到墾丁除了享受自然風光，也接觸另類觀光休閒體驗。

政院核定屏東科技產業園區擴區計畫 估年產值突破100億元

行政院長卓榮泰16日視察「屏東科技產業園區擴區開發及招商情形」時表示，為落實「均衡台灣」理念，政府已將屏東、高雄、台南及嘉義等縣市，列為「六大區域產業及生活圈」中的「大南方新矽谷」重地，未來將與「桃竹苗大矽谷」共同形成帶動臺灣科技發展的兩大重要引擎。行政院核定推動屏東科技產業園區擴區計畫，投入11.68億元，預估可促進投資約新台幣50億元、年產值突破100億元，並造就大量在地就業機會，期盼吸引更多廠商進駐，逐步形成屏東高科技產業聚落。

卓榮泰視察屏東高鐵特區 六大建設帶動屏東交通、產業、運動發展

行政院長卓榮泰今天到屏東視察「高速鐵路屏東車站特定區路段台鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度，卓榮泰表示，屏東高鐵特區有六大建設，台鐵六塊厝站西遷至高鐵特區是第一塊拼圖，中央與地方將合作陸續完成六塊拼圖，帶動地方發展。

金門推數位支付！縣府攜悠遊付攻6大商圈 手機一掃就能付

金門縣政府為加速行動支付普及、推動商圈數位轉型，攜手悠遊卡公司旗下電子支付平台「悠遊付Easy Wallet」，正式啟動「金門商家TWQR行動支付推廣普及計畫」，將優先針對後浦、烈嶼、金寧、新市、市港及沙美等六大指標性商圈導入TWQR整合支付服務，盼藉由智慧支付環境升級，提升在地商家經營效率與觀光服務品質。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。