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影／屏東好客米食節 竹田驛站前登場大雨來襲「全泡湯了！」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，民眾抱怨沒有做好雨天備案。圖／讀者提供
屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，民眾抱怨沒有做好雨天備案。圖／讀者提供

屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，開幕活動「米香轉運接龍」因瞬間強降雨取消，取消後動線民眾怒批混亂，現場市集50組攤商都淋成落湯雞，攤商日前就跟主辦單位表示，能否將陽傘換帳篷，但未果，遇到雨勢來襲「全泡湯了！」。

縣府客家事務處表示，昨下午原本舉行「米香運轉接龍」油飯做飯卷裝入鐵道便當盒的活動因雨勢來襲取消，現場宣布全額退費100元，鐵道便當盒送給報名參與者民眾，一時間人潮湧上排隊退費，加上瞬間大雨來襲，排隊退費的人潮很快在半小時內消化完。

本報接獲民眾投訴指出，「辦活動沒有雨天方案！排隊領東西全都淋雨」。現場攤商表示，活動籌備時，有跟主辦單位反映，星期六（16日）要是下雨可以用其他東西擋雨嗎？因攤位都是陽傘怕擋不住，也有攤商詢問可以自行備用嗎？也有攤商提出「如果可以的話能不能換帳篷，因為陽傘真的會淋到雨！」

主辦單位僅表示，可以自行備用。但是否能換到帳篷部分，只說會在跟縣府討論。昨天大雨來襲，有先攤商根本無法擺攤，只能作罷。

好客米食節在昨16日下午13時許登場，就遇上大雨來襲，縣長周春米出席下午16時開幕。中央氣象雨量觀測顯示，昨天16日下午15時到16時，竹田的雨量累積57毫米。參與民眾怒批，全都淋雨了，現場超混亂。現場攤商市集、民眾幾乎被淋成落湯雞。

現場也因為雨勢太強，帳篷累積大量雨量無法排出，帳篷內躲雨下小雨。民眾怒批「帳篷屋頂都積水了，後來把積水戳破排出，全身都淋濕了！」

屏東縣議員李世淦說，客務處辦好客米食是推廣客家米食好政策，但也要隨時注意天氣預報，針對下雨規畫完整雨備方案，例如增設遮雨棚、更改排隊動線等等，不要讓大家乘興而來、敗興而歸。

好客米食節今還有一天，客務處表示，今會提供攤商接龍帳，依現場情況隨即調整安排，民眾今參加DIY拌油飯活動，也採隨到隨做，不需集合才開始。

屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，民眾抱怨沒有做好雨天備案，部分攤商是提供陽傘，幾乎無法擋雨。記者劉星君／攝影
屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，民眾抱怨沒有做好雨天備案，部分攤商是提供陽傘，幾乎無法擋雨。記者劉星君／攝影

屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，民眾抱怨沒有做好雨天備案，帳篷積雨，主辦單位爬梯將積雨排出。圖／讀者提供
屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，民眾抱怨沒有做好雨天備案，帳篷積雨，主辦單位爬梯將積雨排出。圖／讀者提供

屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，民眾抱怨沒有做好雨天備案。圖／讀者提供
屏東縣政府客家事務處16日在竹田驛站前舉辦「2026屏東好客米食節」下午開幕，卻遇上大雨來襲，民眾抱怨沒有做好雨天備案。圖／讀者提供

屏東 攤商 屏東縣

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