屏東視察！卓揆：高鐵東進起點 地方：國際棒球場需交通配套

行政院長卓榮泰昨到屏東視察表示，屏東高鐵特區有六大建設，台鐵六塊厝站西遷至高鐵特區是第一塊拼圖，未來屏東國際棒球場也將是國內唯一可搭高鐵直達的球場，但立委蘇清泉點出，高鐵屏東站完工要十三年，棒球場明年完工，若周邊交通建設跟不上，將造成很大麻煩。

卓榮泰昨由交通部長陳世凱、運動部長李洋、屏東縣長周春米等人陪同，了解屏東高鐵特區包括高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏科擴區、屏東實驗中學及屏東國際棒球場等六大建設進展，立委蘇清泉、鍾佳濱、徐富癸到場關心。

卓榮泰說，高鐵特區含交通、產業、運動等項目，其中台鐵六塊厝站將西遷與高鐵屏東站共構，形成「雙鐵新核心」，這是園區第一塊拼圖，也是高鐵東進的重要起點，未來高鐵延至屏東，旅客除能就近看球賽，也能串聯大鵬灣、墾丁觀光廊帶，帶動南部兆元觀光產業發展。

卓榮泰另視察屏科擴區開發及招商情形，縣長周春米指屏東列入大南方新矽谷Ｓ科技廊帶一環，已有兩家廠商動土，台積電供應鏈也將進駐，汽車產業園區現有卅四家廠商進駐，期待經濟部建立園區管理中心，帶動生產力，卓揆當場應允。

卓揆最後視察興建中的屏東國際棒球場，目前進度百分之卅八點四，超前百分之十二，預計明年六月竣工。國民黨籍立委蘇清泉表示，棒球場明年完工，但台鐵六塊厝站西遷完工要八年、高鐵屏東站完工要十三年，棒球場明年完工若周邊交通建設跟不上，將造成很大麻煩，需事先好好規畫。