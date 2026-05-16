到墾丁看科學展？ 墾丁福華與科工館推另類觀光遊程

近期墾丁觀光略有起色，連假時墾丁大街擠滿人潮。為了落實觀光產業多元化，墾丁福華飯店與科學工藝博物館合作推出「瘋狂科學家－趣味科學特展」，即日起展出至9月5日，讓旅客到墾丁除了享受自然風光，也接觸另類觀光休閒體驗。

科學工藝博物館策畫的「瘋狂科學家－趣味科學特展」，展區內設置多項互動式展品，以簡單易懂、生動有趣的方式呈現科學知識，透過趣味性向測驗，引導參觀者探索科學領域，並藉由卡通化的科學家角色帶領，走入電學、光學、力學、生理醫學等主題實驗室，在互動遊戲與體驗中認識各種科學原理。

科工館長李秀鳳表示，墾丁是國際知名的觀光區，墾丁福華也有來自國內外的旅客，藉此展覽提升曝光度與觸及度，希望讓更多人看見科學教育的價值。另外也希望透過展覽，讓恆春半島孩子們不用再往返高雄，減少3小時的舟車勞頓，將科學知識直接帶進墾丁，讓更多孩子有機會接觸科學、培養科學素養。

墾丁福華飯店總經理張積光表示，墾丁旅遊需要開發更多元的玩法，這次科學特展就是飯店積極導入的新元素之一。除了豐富墾丁觀光內容，飯店也邀請各校師生一起來參觀，拓展學生們的視野，成為未來台灣科技發展的重要力量。

墾丁福華飯店與科學工藝博物館合作推出「瘋狂科學家－趣味科學特展」，即日起展至9月5日，讓旅客有另類墾丁觀光休閒體驗。記者潘奕言／攝影