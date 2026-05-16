高雄熊生日啟動暖心抱抱計畫 目標完成千次擁抱

高雄市觀光局今天為吉祥物「高雄熊」（Kaohsiung Bear）舉辦慶生會，吸引不少粉絲與親子參與。觀光局長高閔琳表示，高雄熊將走進社福機構啟動1000個「暖心抱抱計畫」，傳遞更多溫暖。

觀光局今天在高雄捷運中央公園站舉辦「2026高雄熊Birthday Party粉絲同樂慶生會」，日本知名吉祥物「熊本熊」也跨海獻上祝福，現場氣氛溫馨歡樂。

高閔琳表示，今年高雄熊生日派對除帶來精彩舞台演出與粉絲互動外，高雄熊也宣示啟動「暖心抱抱計畫」，未來將走進社福機構與關懷據點，目標完成1000個溫暖擁抱，把愛與歡樂分享給更多孩子。讓高雄熊從觀光IP，進一步成為傳遞城市溫暖的親善大使。

高閔琳說，今年高雄熊生日派對除安排精彩舞台演出與趣味粉絲互動外，現場準備高雄熊造型翻糖雙層特製生日蛋糕，邀請大小朋友一同歡唱生日快樂歌、共享甜蜜時刻。

今天活動現場也設置「高雄熊商品展示區」，推出多款最新限定周邊商品，包括野餐墊、造型文具組、銀色曬娃包、昭和復古風格便當袋、貓狗寵物領巾等生活小物及療癒系收藏商品，吸引大批粉絲駐足詢問與拍照。觀光局表示，現場同步推出限量66組「高雄熊生日禮包」，線上開賣後迅速秒殺，再度展現高雄熊超高人氣。

觀光局說明，高雄熊近年持續深化城市IP品牌經營，除推出全新視覺形象與3D動畫內容，更於觀光景點左營蓮池潭龍虎塔旁設立首家「高雄熊IP旗艦主題商店」，成功串聯觀光景點與IP經濟話題。