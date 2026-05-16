快訊

國民黨北市中正萬華議員初選搶應曉薇缺額 3人激鬥「將軍」勝出

唱到第二首歌突唱不下去 中島美嘉鞠躬道歉「緊急中斷演出」

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄熊生日啟動暖心抱抱計畫 目標完成千次擁抱

中央社／ 高雄16日電

高雄觀光局今天為吉祥物「高雄熊」（Kaohsiung Bear）舉辦慶生會，吸引不少粉絲與親子參與。觀光局長高閔琳表示，高雄熊將走進社福機構啟動1000個「暖心抱抱計畫」，傳遞更多溫暖。

觀光局今天在高雄捷運中央公園站舉辦「2026高雄熊Birthday Party粉絲同樂慶生會」，日本知名吉祥物「熊本熊」也跨海獻上祝福，現場氣氛溫馨歡樂。

高閔琳表示，今年高雄熊生日派對除帶來精彩舞台演出與粉絲互動外，高雄熊也宣示啟動「暖心抱抱計畫」，未來將走進社福機構與關懷據點，目標完成1000個溫暖擁抱，把愛與歡樂分享給更多孩子。讓高雄熊從觀光IP，進一步成為傳遞城市溫暖的親善大使。

高閔琳說，今年高雄熊生日派對除安排精彩舞台演出與趣味粉絲互動外，現場準備高雄熊造型翻糖雙層特製生日蛋糕，邀請大小朋友一同歡唱生日快樂歌、共享甜蜜時刻。

今天活動現場也設置「高雄熊商品展示區」，推出多款最新限定周邊商品，包括野餐墊、造型文具組、銀色曬娃包、昭和復古風格便當袋、貓狗寵物領巾等生活小物及療癒系收藏商品，吸引大批粉絲駐足詢問與拍照。觀光局表示，現場同步推出限量66組「高雄熊生日禮包」，線上開賣後迅速秒殺，再度展現高雄熊超高人氣。

觀光局說明，高雄熊近年持續深化城市IP品牌經營，除推出全新視覺形象與3D動畫內容，更於觀光景點左營蓮池潭龍虎塔旁設立首家「高雄熊IP旗艦主題商店」，成功串聯觀光景點與IP經濟話題。

高閔琳 觀光局 高雄

延伸閱讀

熊闖日本青森市區大樓 花卷機場因熊暫關跑道

日本福島有熊出沒…疑似在校園內出沒 小學生上學途中緊急避難

2026高雄國際旅展盛大登場！ 優惠下殺民眾瘋搶

《我獨自升級》成振宇和闇影軍團攻進台中新光三越

相關新聞

到墾丁看科學展？ 墾丁福華與科工館推另類觀光遊程

近期墾丁觀光略有起色，連假時墾丁大街擠滿人潮。為了落實觀光產業多元化，墾丁福華飯店與科學工藝博物館合作推出「瘋狂科學家－趣味科學特展」，即日起展出至9月5日，讓旅客到墾丁除了享受自然風光，也接觸另類觀光休閒體驗。

政院核定屏東科技產業園區擴區計畫 估年產值突破100億元

行政院長卓榮泰16日視察「屏東科技產業園區擴區開發及招商情形」時表示，為落實「均衡台灣」理念，政府已將屏東、高雄、台南及嘉義等縣市，列為「六大區域產業及生活圈」中的「大南方新矽谷」重地，未來將與「桃竹苗大矽谷」共同形成帶動臺灣科技發展的兩大重要引擎。行政院核定推動屏東科技產業園區擴區計畫，投入11.68億元，預估可促進投資約新台幣50億元、年產值突破100億元，並造就大量在地就業機會，期盼吸引更多廠商進駐，逐步形成屏東高科技產業聚落。

卓榮泰視察屏東高鐵特區 六大建設帶動屏東交通、產業、運動發展

行政院長卓榮泰今天到屏東視察「高速鐵路屏東車站特定區路段台鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度，卓榮泰表示，屏東高鐵特區有六大建設，台鐵六塊厝站西遷至高鐵特區是第一塊拼圖，中央與地方將合作陸續完成六塊拼圖，帶動地方發展。

金門推數位支付！縣府攜悠遊付攻6大商圈 手機一掃就能付

金門縣政府為加速行動支付普及、推動商圈數位轉型，攜手悠遊卡公司旗下電子支付平台「悠遊付Easy Wallet」，正式啟動「金門商家TWQR行動支付推廣普及計畫」，將優先針對後浦、烈嶼、金寧、新市、市港及沙美等六大指標性商圈導入TWQR整合支付服務，盼藉由智慧支付環境升級，提升在地商家經營效率與觀光服務品質。

高雄市打通後勁溪八涳橋瓶頸 新橋拚今年11月通車

梅雨鋒面與防汛期接續報到，高雄市政府水利局加速推動後勁溪流域防洪改善工程，針對仁武、鳥松地區長年易積淹水的排水瓶頸，水利局已如期完成曹公新圳匯流口及八涳橋關鍵段打通作業，新建的八涳橋則力拚今年11月開放通車，確保民眾汛期安全。

天空變舞台！全國無人機齊聚恆春機場上演震撼飛行秀

屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，最搶眼機型包含捍衛戰士中的F14及幻象2000噴射、F-104星式戰鬥機、T-6德州佬式教練機，現場還有多架C119老母雞航迷大集合，場面壯觀，主辦單位交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處結合科技創新與觀光行銷，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。