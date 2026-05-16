政院核定屏東科技產業園區擴區計畫 估年產值突破100億元

行政院長卓榮泰16日視察「屏東科技產業園區擴區開發及招商情形」時表示，為落實「均衡台灣」理念，政府已將屏東、高雄、台南及嘉義等縣市，列為「六大區域產業及生活圈」中的「大南方新矽谷」重地，未來將與「桃竹苗大矽谷」共同形成帶動臺灣科技發展的兩大重要引擎。行政院核定推動屏東科技產業園區擴區計畫，投入11.68億元，預估可促進投資約新台幣50億元、年產值突破100億元，並造就大量在地就業機會，期盼吸引更多廠商進駐，逐步形成屏東高科技產業聚落。

卓榮泰於致詞時指出，日前屏東縣周春米縣長特地前來行政院，就高鐵東進屏東、高雄-屏東間東西向第2條快速公路（高屏2快）推動進度，以及汽車產業專區等議題與他交換意見。從稍早縣長周春米致詞中，即可深刻感受到她對於地方建設發展的用心，包括各項建設在工程圖上的坐落位置、發展順序，以及中央地方合作時程等，皆有詳細規劃，相信在屏東縣政府團隊展現高效率執行力，以及與中央全面配合之下，屏東將可望成為科技發展的農科大縣。卓院長並重申，屏東到臺北，距離不是問題；只要下定決心，就能全面發展，並解決所有面臨的問題，也才能對產業發揮實質幫助。

卓榮泰提到，屏東科技產業園區一期土地已飽和，並已全數出租，因此行政院核定推動該園區擴區計畫，整體開發面積約26.68公頃，投入前瞻預算4.03億元、產業園區管理局作業基金7.65億元，總計11.68億元，預估可促進投資50億元、年產值突破100億元，並促進大量就業機會，希望未來能吸引更多廠商進駐，形成屏東高科技產業聚落。此外，隨著半導體S廊帶向南延伸至屏東，目前園區第一期在機械、金屬及電子零組件等產業已完成招商，接續第二期擴區將配合科技發展及時代需求，積極打造AI半導體供應鏈，政府也將結合地方既有特色，全面投入屏東發展。

卓榮泰表示，以高鐵屏東車站特定區為核心的重大交通建設，將吸引科技、交通、運動、醫療及文化等產業進駐，讓屏東由農業立縣變成「農科大縣」。其中，高鐵東進屏東及高屏2快如能如期開通，將能為地方發展注入強心劑，行政院也會儘速核定各項計畫，使農業科技、產業科技、高科技等產業在屏東集中，並透過「以大帶小」方式帶動中小微企業、在地農業的全面發展。卓榮泰指出，為落實賴清德總統「均衡臺灣」理念，政府在全國「六大區域產業及生活圈」中，除引進科技之外，亦不會忽略傳統經濟，以全面性照顧各產業的需求。

卓榮泰強調，中小微企業的轉型與升級至關重要，現行《中小企業發展條例》，由政府協助廠商發展已不足以因應高科技時代需求，因此行政院已責成國家發展委員會、經濟部及勞動部共同研擬中小微企業轉型升級條例。另外，「投資臺灣三大方案」的006688（工業區土地租金優惠調整措施）政策，未來也將檢討精進，透過法律規範方式提供中小微企業更優惠且更符合產業需求的支持措施，吸引更多企業進駐科技產業園區，帶動整體產業升級。