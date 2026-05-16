快訊

預感成真？孫安佐今晨遭上銬帶走 狄鶯前一晚直播痛哭：來搜索啊

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰視察屏東高鐵特區 六大建設帶動屏東交通、產業、運動發展

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
高鐵屏東車站與台鐵六塊厝車站示意圖。圖／縣府提供
高鐵屏東車站與台鐵六塊厝車站示意圖。圖／縣府提供

行政院長卓榮泰今天到屏東視察「高速鐵路屏東車站特定區路段台鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度，卓榮泰表示，屏東高鐵特區有六大建設，台鐵六塊厝站西遷至高鐵特區是第一塊拼圖，中央與地方將合作陸續完成六塊拼圖，帶動地方發展。

屏東高鐵特區包括高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場等六大建設。卓榮泰昨日視察相關建設，包括交通部長陳世凱、運動部長李洋等人也都陪同。

卓榮泰表示，高鐵園區包含交通、產業、運動等項目，其中台鐵六塊厝站將西遷與高鐵屏東站共構，形成「雙鐵新核心」，這是園區的第一塊拼圖，之後拼圖才能拼得上。中央會與地方合作完成六大建設，吸引更多旅客、球迷和產業人士前來，帶動地方產業及觀光。

接著卓榮泰視察屏東科技產業園區擴區開發及招商情形，屏東已列入大南方新矽谷S科技廊帶一環，縣長周春米向卓表示，屏東科技產業園區擴區下方是汽車產業園區，現有34家廠商進駐，期待由經濟部建立園區管理中心帶動生產力，卓揆當場應允。

最後卓榮泰視察興建中的屏東國際棒球場，現工程進度達38.4%，超前12%，預計明年六月竣工。卓榮泰表示，這是國內最接近高鐵站的棒球場，蘇貞昌院長任內升級為1萬5000個座位的A級棒球場，硬體蓋好後續維運也很重要，未來可爭取國際賽事、職棒到屏東舉辦，並讓棒球繼續在屏東深根，培養更多人才。。

周春米表示，屏東高鐵特區有300公頃，除了產業、交通、運動等項目，將來還有住商。屏東科學園區已有二家廠商動土，台積電供應鏈也將進駐，特區將成為屏東另外一個興起的指標。而產業升級一定需要交通到位，目前屏東縣正在爭取六大交通建設。

行政院長卓榮泰（左三）今天到屏東視察屏東國際棒球場建設進度。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰（左三）今天到屏東視察屏東國際棒球場建設進度。記者潘奕言／攝影

屏東國際棒球場目前工程進度達卅八．四%，超前十二%。記者潘奕言／攝影
屏東國際棒球場目前工程進度達卅八．四%，超前十二%。記者潘奕言／攝影

行政院長卓榮泰（中）今天到屏東視察屏東科技產業園區擴區開發及招商進度。記者潘奕言／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天到屏東視察屏東科技產業園區擴區開發及招商進度。記者潘奕言／攝影

卓榮泰 屏東 高鐵

延伸閱讀

路寬不足…南科4期開發恐更塞 台南沙崙科學城拚增聯外道

「舊跑道幾乎可掀起來」大光國小跑道整建完畢啟用 屏東已改善85校

捷運三鶯線帶動發展 新北盼形塑城市品牌廊帶

天空變舞台！全國無人機齊聚恆春機場上演震撼飛行秀

相關新聞

卓榮泰視察屏東高鐵特區 六大建設帶動屏東交通、產業、運動發展

行政院長卓榮泰今天到屏東視察「高速鐵路屏東車站特定區路段台鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度，卓榮泰表示，屏東高鐵特區有六大建設，台鐵六塊厝站西遷至高鐵特區是第一塊拼圖，中央與地方將合作陸續完成六塊拼圖，帶動地方發展。

金門推數位支付！縣府攜悠遊付攻6大商圈 手機一掃就能付

金門縣政府為加速行動支付普及、推動商圈數位轉型，攜手悠遊卡公司旗下電子支付平台「悠遊付Easy Wallet」，正式啟動「金門商家TWQR行動支付推廣普及計畫」，將優先針對後浦、烈嶼、金寧、新市、市港及沙美等六大指標性商圈導入TWQR整合支付服務，盼藉由智慧支付環境升級，提升在地商家經營效率與觀光服務品質。

高雄市打通後勁溪八涳橋瓶頸 新橋拚今年11月通車

梅雨鋒面與防汛期接續報到，高雄市政府水利局加速推動後勁溪流域防洪改善工程，針對仁武、鳥松地區長年易積淹水的排水瓶頸，水利局已如期完成曹公新圳匯流口及八涳橋關鍵段打通作業，新建的八涳橋則力拚今年11月開放通車，確保民眾汛期安全。

天空變舞台！全國無人機齊聚恆春機場上演震撼飛行秀

屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，最搶眼機型包含捍衛戰士中的F14及幻象2000噴射、F-104星式戰鬥機、T-6德州佬式教練機，現場還有多架C119老母雞航迷大集合，場面壯觀，主辦單位交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處結合科技創新與觀光行銷，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。

視察高鐵屏東站進度 卓揆：帶動地方觀光與發展

行政院長卓榮泰16日前往屏東縣視察「高速鐵路屏東車站特定區路段台鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度時表示，政府在屏東六塊厝周邊陸續展開高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場等六大建設，其中台鐵六塊厝站往西遷移至高鐵特定區，與高鐵屏東站共構就是第一塊拼圖，中央與地方將積極合作，全速完成六大建設的六塊拼圖，以吸引未來更多旅客、球迷和產業人士前來屏東，提振地方觀光、帶動地方發展。

卓榮泰視察高鐵屏東進度 宣示將是未來東進「第一塊拼圖」

行政院長卓榮泰今天專程南下屏東視察高鐵屏東站特定區開發計畫，他也宣示這是高鐵未來東進第一塊拼圖，六塊厝車站將串聯高鐵、台鐵、科學園區、產業園區與國際棒球場，成為「六星級雙鐵新核心」，以吸引未來更多旅客、球迷和產業人士前來屏東，提振地方觀光、帶動地方發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。