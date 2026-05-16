卓榮泰視察屏東高鐵特區 六大建設帶動屏東交通、產業、運動發展

行政院長卓榮泰今天到屏東視察「高速鐵路屏東車站特定區路段台鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度，卓榮泰表示，屏東高鐵特區有六大建設，台鐵六塊厝站西遷至高鐵特區是第一塊拼圖，中央與地方將合作陸續完成六塊拼圖，帶動地方發展。

屏東高鐵特區包括高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場等六大建設。卓榮泰昨日視察相關建設，包括交通部長陳世凱、運動部長李洋等人也都陪同。

卓榮泰表示，高鐵園區包含交通、產業、運動等項目，其中台鐵六塊厝站將西遷與高鐵屏東站共構，形成「雙鐵新核心」，這是園區的第一塊拼圖，之後拼圖才能拼得上。中央會與地方合作完成六大建設，吸引更多旅客、球迷和產業人士前來，帶動地方產業及觀光。

接著卓榮泰視察屏東科技產業園區擴區開發及招商情形，屏東已列入大南方新矽谷S科技廊帶一環，縣長周春米向卓表示，屏東科技產業園區擴區下方是汽車產業園區，現有34家廠商進駐，期待由經濟部建立園區管理中心帶動生產力，卓揆當場應允。

最後卓榮泰視察興建中的屏東國際棒球場，現工程進度達38.4%，超前12%，預計明年六月竣工。卓榮泰表示，這是國內最接近高鐵站的棒球場，蘇貞昌院長任內升級為1萬5000個座位的A級棒球場，硬體蓋好後續維運也很重要，未來可爭取國際賽事、職棒到屏東舉辦，並讓棒球繼續在屏東深根，培養更多人才。。

周春米表示，屏東高鐵特區有300公頃，除了產業、交通、運動等項目，將來還有住商。屏東科學園區已有二家廠商動土，台積電供應鏈也將進駐，特區將成為屏東另外一個興起的指標。而產業升級一定需要交通到位，目前屏東縣正在爭取六大交通建設。

行政院長卓榮泰（左三）今天到屏東視察屏東國際棒球場建設進度。記者潘奕言／攝影

屏東國際棒球場目前工程進度達卅八．四%，超前十二%。記者潘奕言／攝影