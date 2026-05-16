金門推數位支付！縣府攜悠遊付攻6大商圈 手機一掃就能付

金門縣政府為加速行動支付普及、推動商圈數位轉型，攜手悠遊卡公司旗下電子支付平台「悠遊付Easy Wallet」，正式啟動「金門商家TWQR行動支付推廣普及計畫」，將優先針對後浦、烈嶼、金寧、新市、市港及沙美等六大指標性商圈導入TWQR整合支付服務，盼藉由智慧支付環境升級，提升在地商家經營效率與觀光服務品質。

縣府表示，金門近年觀光旅遊穩定成長，隨著旅客消費習慣逐漸朝向數位支付發展，行動支付普及已成為提升觀光競爭力的重要一環；此次攜手悠遊付推動TWQR整合收款機制，不僅有助商圈數位升級，也能讓遊客在金門享有更便利、快速的消費體驗。

本次計畫將自5月18日起陸續舉辦鄉鎮推廣說明會，邀請在地商家參與；縣府指出，首波推廣除提供商家申辦輔導外，也同步祭出手續費優惠及消費回饋方案，希望透過雙軌並行方式，提高店家導入意願，進一步活絡地方商機。

悠遊付表示，考量金門多為中小型及小規模商家，此次特別推出專案服務，協助店家降低數位轉型門檻；商家導入TWQR後，可透過單一QR Code整合多元支付工具，並搭配數位化後台管理系統，即時掌握交易狀況，減少人工對帳與現金找零的不便，提升整體營運效率。

縣府強調，未來將持續結合悠遊付與各商圈資源，打造智慧、便捷的離島支付環境，吸引更多年輕族群及觀光旅客，帶動消費市場與地方經濟發展，朝向智慧島嶼目標邁進。

若金門商家有申辦TWQR需求，可洽活動專員黃先生（0913-938181）、羅先生（0935-064147），或至活動報名表單了解相關資訊：https://forms.gle/VAs58Zgj9tfg8oaq5

為協助店家降低數位轉型門檻，商家導入TWQR後，可透過單一QR Code整合多元支付工具，並搭配數位化後台管理系統，即時掌握交易狀況，減少人工對帳與現金找零的不便，提升整體營運效率。圖／縣府提供