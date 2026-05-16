高雄市打通後勁溪八涳橋瓶頸 新橋拚今年11月通車

梅雨鋒面與防汛期接續報到，高雄市政府水利局加速推動後勁溪流域防洪改善工程，針對仁武、鳥松地區長年易積淹水的排水瓶頸，水利局已如期完成曹公新圳匯流口及八涳橋關鍵段打通作業，新建的八涳橋則力拚今年11月開放通車，確保民眾汛期安全。

水利局指出，曹公新圳、獅龍溪與後勁溪交會處，過去每逢強降雨常因匯流不順導致水位抬升，而八涳橋舊橋台通洪斷面不足，也是影響河道排洪效率的關鍵，為爭取防汛時效，施工團隊採分區施工與機具調度等方式加速作業。

水利局表示，針對瓶頸處，已分別於5月10日前完成匯流口打通，並在5月15日前排除八涳橋瓶頸，舊橋拆除作業順利達標，水利局也同步展開曹公新圳全線清疏，預計於5月底前完成4.65公里長的河道淨空，清除約3.5萬立方公尺土方。

除了河道清理疏通，配合上游已完工的夢裡、十九灣滯洪池，合計約21.2萬噸滯洪量，將可發揮調節效用，整體預估可降低水位達1公尺。

水利局強調，後續將持續加強巡檢與設備維護，嚴密掌握天候變化，確保各項防汛設施穩定運作，全力守護市民生命財產安全。