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天空變舞台！全國無人機齊聚恆春機場上演震撼飛行秀

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，現場有多架C119老母雞航迷大集合，場面壯觀。圖／鵬管處提供
屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，現場有多架C119老母雞航迷大集合，場面壯觀。圖／鵬管處提供

屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，最搶眼機型包含捍衛戰士中的F14及幻象2000噴射、F-104星式戰鬥機、T-6德州佬式教練機，現場還有多架C119老母雞航迷大集合，場面壯觀，主辦單位交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處結合科技創新與觀光行銷，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。

今天一早恆春機場就十分熱鬧，來自全國的無人機航迷帶著自家收藏的愛機前來參與這項一年一度的盛會，現場還包含高水準無人機編隊飛行、特技演出等，展現精湛操控技術與震撼視覺效果。其中由新北市高程遙控航空模型協會理事長陳宏洋所展示的「全台最大大型遙控戰鬥機」，更以擬真外型與龐大機體成為全場矚目焦點，吸引大批民眾駐足拍照。此外還有無人機足球競賽，參賽的學生操控無人機穿越障礙，展現高超的技術，除了觀賞精彩展演外，民眾也可現場報名飛行體驗，在專業教練指導下親自操作無人機，感受翱翔天際的飛行樂趣。

鵬管處表示「2026全國航模無人機大會師」也是「屏東3D旅遊嘉年華」的重要暖身活動之一，率先揭開屏東空域觀光序幕。搭配「屏東旅遊購GO節」自5月1日起至10月31日止，推出住宿滿千元即可參加抽獎活動，有機會將百萬豪車及多項好禮帶回家。鵬管處誠摯邀請全國民眾把握5、6月活動熱潮造訪屏東，感受無人機科技魅力、體驗3D立體旅遊，一同展開精彩又超值的南國深度旅程。

接著由屏東縣政府主辦的「屏東3D旅遊嘉年華」將於6月12日至14日登場，以「上山、下海、飛上天」為主題，規劃一系列深度體驗行程，包括恆春機場超輕航機同乘體驗、軍用直升機靜態展示等多元內容，帶領民眾從不同視角探索屏東魅力。

屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。圖／鵬管處提供
屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。圖／鵬管處提供

屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。圖／鵬管處提供
屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。圖／鵬管處提供

屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。圖／鵬管處提供
屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。圖／鵬管處提供

屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。圖／鵬管處提供
屏東年度空域盛事「屏東3D旅遊嘉年華－2026全國航模無人機大會師」今天在恆春機場熱鬧登場，吸引來自全國各地的航模玩家、無人機團體及親子遊客共襄盛舉，讓恆春天空化身為充滿科技感與速度感的飛行舞台。圖／鵬管處提供

無人機足球競賽，參賽的學生操控無人機穿越障礙，展現高超的技術。圖／鵬管處提供
無人機足球競賽，參賽的學生操控無人機穿越障礙，展現高超的技術。圖／鵬管處提供

恆春 無人機 屏東

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