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視察高鐵屏東站進度 卓揆：帶動地方觀光與發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰16日前往屏東縣視察「高速鐵路屏東車站特定區路段台鐵改善暨六塊厝車站遷建建設計畫」進度時表示，政府在屏東六塊厝周邊陸續展開高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場等六大建設，其中台鐵六塊厝站往西遷移至高鐵特定區，與高鐵屏東站共構就是第一塊拼圖，中央與地方將積極合作，全速完成六大建設的六塊拼圖，以吸引未來更多旅客、球迷和產業人士前來屏東，提振地方觀光、帶動地方發展。

卓榮泰指出，他於2024年12月宣布高鐵南延屏東，確定採取「高雄方案」後，曾多次來到屏東視察地方建設，包括走訪「勝利星村創意生活園區」、視察「高雄–屏東間東西向第2條快速公路（高屏2快）」規劃、出席「屏科半導體供應鏈進駐啟動典禮」，其中高屏2快預計2026年9月將從屏東九如段正式動工。

卓榮泰表示，高鐵屏東車站特定區是以屏東六塊厝為中心展開的計畫。六塊厝一開始只有六戶人家的小聚落，如今在中央與地方共同規劃下，六塊厝已陸續展開六大建設，包括高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場。後續也請屏東縣政府與交通部、經濟部、國家科學及技術委員會及運動部共同合作，如期如質完成六大建設；對於計畫尚待核定部分，行政院也會加速完成。

卓榮泰提到，他今日一到現地後，就發現附近臺鐵往來車輛班次頻繁，而未來臺鐵六塊厝站往西遷移至高鐵特定區，與高鐵屏東站共構後，既有台鐵路堤將改為高架，形成「雙鐵新核心」，這也代表政府下定決心推動高鐵東進屏東，希望全力完成第一塊拼圖，只要第一塊拼圖拼得好，後續其他五項建設的拼圖才能接得上。卓院長也要求施工期間不能影響目前臺鐵頻密班次的運行，否則將對地方居民生活造成不便；此外，現場周遭有許多大樹，在施工過程應妥善維護，與大自然共榮，讓這些大樹繼續看著屏東成長茁壯。

卓榮泰表示，除了交通、運動、醫療、文化、教育等建設之外，中央更期待看到屏東觀光事業的發展。交通部今年推出的「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣IN臺灣計畫」，其中在屏東有大鵬灣國家風景區，以及在墾丁的「半島風華觀光亮點計畫」，是微笑南灣的重點區域，後續也請交通部與屏東縣政府共同合作，妥善規劃未來旅客抵達高鐵屏東站後，前往大鵬灣國家風景區及墾丁的交通串聯計畫，提前做好各項交通工程規劃。卓院長強調，交通部所提「兆元觀光產業」已列入「十三項戰略產業」之中，相信未來屏東及整個南部地區將能為「兆元觀光產業」挹注極大貢獻。

卓榮泰強調，中央有規劃，必須地方高效率執行，而地方有需求，也須中央全力支持，如此才能形成中央、地方一條龍合作，完成各項計畫。卓院長表示，只要下定決心，就能解決問題，讓中央地方一同合作，將屏東建設的第一塊拼圖拼起來，並全速完成六大建設的六塊拼圖，以吸引未來更多旅客、球迷和產業人士前來，提振地方觀光、帶動地方發展。

卓榮泰也肯定屏東縣長周春米用心經營地方，對於地方各項建設如數家珍，並加速各項建設，帶動屏東快速進步。此外，在場徐富癸立委日前在立法院質詢時，提出多項屏東重大交通建設，他與徐委員有非常深入的討論，後續也會請交通部持續規劃；同時也感謝蘇清泉立委在醫療相關法案修法方面，提供行政院非常多專業意見與協助，並反映地方需求。

卓榮泰強調，地方建設不分任何黨派，只要為地方好，就能團結一心，中央也會給予更多協助。他也拜託立法院能夠充分支持相關預算，使地方建設步步到位，讓屏東六塊厝六大建設成為未來中央與地方合作的新典範。

屏東 卓榮泰 卓揆

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