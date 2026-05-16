卓榮泰視察高鐵屏東進度 宣示將是未來東進「第一塊拼圖」

行政院長卓榮泰今天專程南下屏東視察高鐵屏東站特定區開發計畫，他也宣示這是高鐵未來東進第一塊拼圖，六塊厝車站將串聯高鐵、台鐵、科學園區、產業園區與國際棒球場，成為「六星級雙鐵新核心」，以吸引未來更多旅客、球迷和產業人士前來屏東，提振地方觀光、帶動地方發展。

卓院長表示，高鐵屏東車站特定區是以屏東六塊厝為中心展開的計畫。六塊厝一開始只有六戶人家的小聚落，如今在中央與地方共同規劃下，六塊厝已陸續展開六大建設，包括高鐵屏東站、台鐵六塊厝站、屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、屏東實驗中學、屏東國際棒球場。後續也請屏東縣政府與交通部、經濟部、國家科學及技術委員會及運動部共同合作，如期如質完成六大建設；對於計畫尚待核定部分，行政院也會加速完成。

「台鐵六塊厝車站西移，是高鐵東進的重要起點」，卓榮泰說，這代表什麼？代表高鐵東進這一項，我們是下定決心。這是第一塊拼圖，第一塊拼圖拼得好，就能從周圍一直把它拼過來，希望中央地方「一條龍合作」，讓六塊厝六大建設如期完成。「一條龍的建設，才是我們圓滿合作的終點。屏東跟台北，距離不是問題，決心就能解決問題」。

高鐵屏東站特定區開發計畫目前正緊鑼密鼓興建中。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰今天專程南下屏東視察高鐵屏東站特定區開發計畫，他也宣示這是高鐵未來東進第一塊拼圖。記者劉學聖／翻攝